Opinión
Hoy solo reflexión
Hoy solo reflexión
Como todos los lunes vamos a compartir una reflexión que el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, nos compartió, la verdad muy amena para entender el significado de la vida, saber reaccionar en momentos que la vida se complique, entender que la oración es fundamental para el crecimiento espiritual y personal.
Todos enfrentamos momentos en los que nos preguntamos: ¿Cómo debo actuar? La vida nos exige fortaleza, pero también sensibilidad. Necesitamos tomar decisiones difíciles, defender nuestros valores, liderar con convicción... pero sin volvernos duros, fríos o distantes.
En mi propio caminar espiritual, he aprendido que ser fuerte no significa endurecer el corazón. Significa tener raíces profundas, convicciones firmes y una fe sólida. Pero también implica ser capaz de llorar con el que llora, escuchar sin juzgar y amar sin condiciones.
Aquí te comparto una adaptación extendida del poema original, ahora convertida en una guía práctica para la vida diaria. Reflexiona sobre cada una de estas actitudes y cómo puedes aplicarlas:
Sé fuerte, pero no rudo. La verdadera fuerza está en el dominio propio, no en la imposición. Sé amable, pero no débil. La bondad no es señal de debilidad, sino de sabiduría emocional. Sé humilde, pero no tímido. Reconoce tu valor en Dios, sin necesidad de aplastar a otros.
Sé orgulloso, pero no arrogante. Valora tus logros sin despreciar los de los demás. Sé valiente, pero no temerario. Aférrate a tu fe aún en medio del miedo, sin actuar con imprudencia. Sé paciente, pero no pasivo. Esperar en Dios no es inacción, es obediencia activa. Sé generoso, pero no ingenuo. Da con discernimiento, cuidando también tu bienestar.
Sé leal, pero no ciego. La fidelidad no significa permitir abusos o injusticias. Sé flexible, pero no sin principios. Adapta tu método, pero no traiciones tus convicciones. Sé firme, pero no inflexible. Defiende lo que crees sin cerrar el corazón a otras perspectivas. Sé alegre, pero no superficial. Vive con gozo real, que viene de una vida con propósito. Sé espiritual, pero con los pies en la tierra. Ora, pero también actúa. Cree, pero también estudia. Ama, pero también sana tus heridas.
Claves prácticas para vivir con equilibrio interior Aquí te dejo algunos pasos concretos que puedes aplicar hoy mismo: Haz un inventario personal. Pregúntate: ¿tiendo más a ser duro o permisivo? ¿Dónde necesito equilibrio? Ora con propósito cada mañana. Pide a Dios discernimiento, no solo fuerza. Sabiduría, no solo valor.
Rodéate de personas que te den retroalimentación sincera. A veces no vemos nuestros extremos hasta que alguien nos lo refleja con amor. Lee historias bíblicas desde esta perspectiva. Estudia personajes como Moisés, David, Rut o Nehemías: todos vivieron tensiones entre fuerza y compasión. Celebra tus progresos.
Cada vez que elijas responder con gracia, aunque tengas razón para gritar, estás creciendo. ¿Y tú... cómo eliges ser hoy? Este es el reto: vivir de forma que tu vida inspire, no intimide. Que tu fe construya, no divida. Que tu carácter sea tu testimonio más poderoso.
Estimados lectores recuerden que siempre tenemos que ser sencillos de corazón porque la actitud es lo que más valora el señor, nuestro Dios, siempre estará para escuchar nuestros suplicas, cuando eres una persona que respeta a todos entonces hay vida y gracia en nuestras obras.
Así que en adelante siempre hay que pensar que lo que sale de la boca es lo que llevas en el corazón, ese corazón que fue creado por Dios para hacer el bien y no para ofender a nadie, y por último siempre tengan presente que por sobre todas las cosas nunca se olviden de Dios,.
Bonita reflexión, verdad?
Dios nos Bendiga
Nos leemos mañana..