Sin información sobre postores

De manera oficial se conoció que aunque todos estamos ávidos de información y se entiende perfectamente el interés que existe en conocer cualquier avance del procedimiento sobre el proceso de quiebra de Altos Hornos, por el momento no estamos en posibilidad de proporcionar información, ni oficial ni preliminar, sobre la presentación de garantías o la continuidad del proceso.

Los interesados tuvieron hasta las 23:59 horas del viernes 11 de septiembre para presentar ante el Juzgado la garantía de seriedad correspondiente. Debido a la suspensión de labores del órgano jurisdiccional del 14 al 16 de septiembre, cualquier determinación podrá conocerse una vez que el Juzgado reanude actividades, a partir del jueves 17 de septiembre.

Claro que es bueno aclarar las cosas tomando en cuenta que desde un día antes de vencer el plazo surgieron cientos de comentarios sobre el tema, pero la verdad muchos fuera de onda, aquí no hay que olvidar que el caso es legal, que se tiene que seguir fechas basados en la ley de quiebras.

Dicho de otra manera cuando menos hay que esperar hasta el próximo jueves desde ayer sábado todo el personal del juzgado se encuentra en descanso de fin de semana y el patrio porque se extendió el descanso, entonces no hay de otra más que saber esperar a recibir información real.

Por otro lado se conoció que el Órgano de Administración Judicial, existen seis postores garantizados, incluso al sindico se le concedió prórroga de tres días hábiles para informe sobre el proceso, es decir como de lunes a miércoles es descanso, entonces le plazo empieza a correr del jueves, viernes y sería hasta el lunes 21.

Ese día tendrá que hacer público la realidad y pues la verdad que no hay de otra más que esperar, eso a pesar del estado de ánimo que registran los trabajadores, los más interesados en recibir información toda vez que es el punto de partida para estar en condiciones de prepararse su liquidación.

Claro hay que ser honestos y entender que no se puede adelantar nada hasta en tanto no se venda, se podrán decir miles de cosas y comentarios pero la realidad es que todo se maneja de forma legal, entonces se tienen que cumplir los tiempos y plazos establecidos por la autoridad.

También es cierto de repente empezó a circular información oficial sobre el tema, cuando menos tranquiliza el ambiente entre los trabajadores que la verdad permanecen a la expectativa sobre el tema y es que en realidad ellos son los más interesados en que esto se arregle y pronto.

En el mismo tema de AHMSA, desde el cierre de Altos Hornos de México, el comercio organizado presenta serios problemas por la caída en ventas, incluso en estos tres años y medio huno negocios que cerraron al no estar en condiciones de seguir en operación, otros se hicieron pequeños, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Arturo Valdez Pérez, explicó que en cierta forma cuando hay una reactivación en ventas es por la celebración de un acontecimiento especial 14 de febrero, día de la madre, el padre, graduaciones y fin de curso escolar, después hay que esperar al grito de Independencia, la conmemoración de la revolución, navidad y fin de año.

"Son fechas especiales pero no todos los sectores comerciales se benefician, en cierta forma es cíclico el sector comercial, eso da una idea de la realidad que se registra, incluso hay comercios que despidieron personal y son atendidos por sus propietarios y familiares para equilibrar la situación" apuntó.

Puso como ejemplo el inicio de un nuevo ciclo escolar, papelerías, librerías, zapaterías y negocios de ropa son los beneficiados pero el resto de los comercios sobrevive en espera de otra celebración, es un aspecto que pega al comercio que presenta serios problemas por la caída en ventas.

Nos leemos mañana..