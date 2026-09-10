No estoy enojado con la vida: Zamudio

Pese a que su edad no puede encontrar trabajo, el ex director de Altos Hornos de México Luis Zamudio Miechelsen, dice que no está molesto ni enojado con la vida, al contrario lleva su vida tranquilo en espera de conocer la noticia que todos quieren: la venta de la siderúrgica.

En entrevista callejera, con nostalgia recuerda los 30 años al frente de la dirección de la empresa y señala que la quiebra y el cierre de la empresa pudo evitarse pero la intención presidencial era clara, cerrar sin importar que por esa orden miles de trabajadores se quedaran sin empleo.

“La verdad que había manera de detener el cierre, se pudo buscar manera de regularizar los pagos, pero la intención siempre fue clara, cerrar por un capricho presidencial miles de trabajadores se quedaron sin su trabajo, prácticamente en la calle y es tiempo que no se arregla los pagos por liquidación” señaló.

Zamudio, señala que no tiene trabajo, tampoco ha recibido ofertas de trabajo, incluso ni de los supuestos empresarios que tienen intención de comprar la empresa, pero lo que más le duele es el estado emocional que trabajadores presentan, incluso hay una lista de fallecidos desde el cierre.

En cuanto a su liquidación dice que se encuentra en el mismo nivel del resto de los ex trabajadores por ello prefiere no hablar sobre el monto que le correspondía recibir por su antigüedad de poco más de 40 años primero como ingeniero y después en su carácter de director general por más de 30 años.

“Unos dicen que me tocaban 40 millones, otros que 80 pero eso ya es parte de la historia prefiero ya no pensar en cantidades, es mejor pensar en que la empresa puede volver a operar, al principio no al cien por ciento pero cuando menos que sea gradual y recuperar parte de los plazas perdidas” subrayó.

Lamentó que haya trabajadores que aún no lograr acoplarse al nuevo estilo de vida, es decir con salario y prestaciones muy diferentes a las que percibían en AHMSA, pero es la única forma de entender que no se puede regresar al pasado, que hay que ajustarse a la nueva vida, indicó.

“AHMSA fue fuerte por sus trabajadores, porque cada uno aportó mucho para colocarla como la principal empresa siderúrgica del país, sus trabajadores fueron ejemplo de trabajo, de dedicación y orgullo, pero hay que entender que siempre es bueno dar vuelta a la página” indicó.

Y como esto tiene que seguir, la situación que enfrentan maquiladoras del sector automotriz todavía no es muy positiva, al contrario se mantiene la inestabilidad como resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio y eso pega en la generación de empleos y sostenimiento de las plantillas actuales.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que pese a este ambiente existe confianza en un buen resultado de la negociación del Tratado Comercial porque es imposible que empresas exportadoras puedan planear producción a largo plazo.

“Eso detiene muchos proyectos de inversión y sobre todo que semi paraliza empresas que en cierta forma van al día en cuanto a producción, por supuesto que eso incide de manera negativa en el comportamiento productivo y ocasiona que se detengan contrataciones en general” señaló.

Dijo que en la actualidad si hay contratación pero no en el nivel que se requiere, en cierta forma solo se cubren plazas que por ciertas circunstancias quedan acéfalas en el caso de las nuevas inversiones es si hay contratación pero no en la cantidad que se requiere al menos en la región.

Nos leemos mañana..