HOY VIERNES VENCE PLAZO PARA PAGAR AGUINALDO

De acuerdo al calendario marcado en la Ley Federal del Trabajo, hoy viernes 19 es el último día que patrones tienen que entregar el aguinaldo a sus trabajadores, aunque se tiene información que la mayoría de los patrones ya entregaron esa prestación anual, dijo el director del Centro de Conciliación Laboral.

Roberto Ramírez García, recordó que en diciembre la clase patronal tiene que entregar el equivalente a quince días de salario mínimo a sus trabajadores, eso en el caso y no tengan Contrato Colectivo de Trabajo, la cifra es si trabajaron todo el año de lo contrario se entrega lo proporcional a los días trabajados.

Señaló que es raro el patrón que no entrega la prestación, con tiempo se preparan por ser una derrama extraordinaria que permite a los trabajadores y sus familias a contar con recursos para los gastos de navidad y año nuevo, por esa razón se establece en la Ley Federal de Trabajo.

"Es raro el patrón que no entrega el aguinaldo, incluso hay quienes lo hacen desde los primeros días de diciembre, otros lo hacen antes del vencimiento con ello evitan problemas porque la ley es clara y establece que es una obligación patronal, y todos son conscientes de ello" indicó.

Por su lado el dirigente de la CTM de Frontera Mario Dante Galindo Montemayor, reiteró a los trabajadores a no caer en el consumismo y de ser posible hacer un "guardadito" al recordar que la cuesta de enero es muy pesada por los incrementos de precios principalmente de la canasta básica.

Otro exhortó es evitar caer en manos de financieras, negocios y personas que se dedican al agio porque cobran elevados intereses, aprovechan que cada inicio de año se encuentran gastados y les ofrecen prestamos pero les ocultan la realidad y cuando se dan cuenta es demasiado tarde.

Indicó que tiene quejas de trabajadores que se cansaron de pagar un préstamo por cinco mil pesos tienen más de cinco años pagando y no terminan, tampoco se les entrega estado de cuenta porque argumentan que solo en la matriz, que se encuentra en Guadalajara, México o Monterrey.

"Eso lo hacen exactamente para que no conozcan que siguen pagando interés sobre interés hayan o dejado de pagar, es un negocio que devora parte del salario del trabajador que tuvo la desgracia de caer en manos del agio, por esa razón la recomendación es no seguir el juego a los promotores" apuntó.

Por otro lado, la huelga en Nacional Monte de Piedad no tiene para cuando terminar, a los integrantes del patronato no les interesa arreglar, la apuesta al cansancio y desesperación de huelguistas para que levanten el movimiento, pero en este caso no hay marcha atrás y siguen de largo.

Manuel Sifuentes Guzmán, delegado sindical dijo que son dos las ocasiones que autoridades de la Secretaría de Trabajo sientan una mesa de diálogo pero los representantes del negocio no presentan propuestas, no les interesa que siga el movimiento que inició el primero de octubre.

"Ya son más dos meses en huelga y todo sigue igual, la empresa no quiere reconocer que viola el Contrato Colectivo de Trabajo y mientras siga en esa postura la verdad que seguirá el movimiento que tiene el respaldo de la base trabajadora que pese a que no tienen dinero no se doblega" apuntó.

Recordó que no tienen salario, tampoco fondo de pro huelga, en su caso sobrevive de vender golosinas afuera de donde se encuentra en vigilancia, no hay apoyo de organizaciones sindicales, esa es la razón por la cual Monte de Piedad le apuesta al cansancio, insistió.

Nos leemos mañana..