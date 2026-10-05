Jorge Arturo Domínguez no se puede rajar

Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, el empresario Jorge Arturo Domínguez Arteaga, tiene un compromiso moral de comprar AHMSA, en caso contrario habrá dudas de su honestidad y hará pensar que alguien lo mandó para alargar el proceso de quiebra

"Mucho se ha manejado la versión de que no tiene capacidad económica cuando menos para cubrir los 56 millones de dólares de garantía que por esa razón no ha depositado, otros dicen que no cumple los requisitos, pero la verdad que debe de cumplir con su oferta de mil 200 millones de dólares que ofreció por AHMSA" señaló.

Dijo que mientras sigue la incertidumbre y llega el día para que deposite el fondo de garantía los trabajadores siguen en espera de que eso se cumpla porque sería entrar a la siguiente fase que es programar los pagos por liquidación, es lo más lamentable que todo sigue igual.

"Le vamos a dar el beneficio de la duda, a esperar que se cumplan los diez días hábiles que fijó la juez, de lo contrario a partir de cero y esperar que Grupo Afirme y Cargill, entreguen su propuesta, y es tanto como alargar el proceso y la venta de la siderúrgica sería mínimo hasta el próximo año" apuntó.

Por otro lado pese a los amagos de que Bravo no podría retirar su monta cargas finalmente la empresa logró recuperar el bien, de manera sorpresiva por la madrugad del martes fueras federales y un actuario del juzgado retiraron el monta cargas y con ello terminó con ese proceso legal.

En ese sentido, Ervey Valenzuela, dijo que se encuentran tranquilos toda vez que no incurrieron en un desacato judicial que podría traer consecuencias legales, además no hubo enfrentamiento entre los obreros y el personal que acudió a retirar el monta cargas evitando la violencia.

Señaló que pese al madruguete, seguirán en la lucha en plantón en la puerta tres de AHMSA en espera de justicia, y reiteró que mientras no se les cubra sus pagos, seguirán en lucha, ahora más porque se dieron cuenta el contubernio de la empresa con autoridades que manejan el caso.

"No es posible que en plena madrugada, sin energía eléctrica y con los riesgos que representa entrar a la empresa hayan retirado el monta cargas, a la empresa Bravo poco le importó poner en riesgo la integridad de los que acudieron a retirar el equipo, en horas que los trabajadores no se encontraban de punto" indicó

En otro tema, la verdad que el tema de AHMSA sigue politizado, hay diversas versiones en ese sentido lo que hace ver que hay una mano que sigue moviendo la cuna para que el proceso se alargue lo más que se pueda, de todos lados sale información mientras que todo sigue detenido.

Porque eso de que el empresario no tiene capacidad económica para comprar la empresa y la postura de Cargill y Afirme hace pensar que todavía no hay acuerdo con la federación o al menos es lo que dicen los enterados del caso, la intención es alargar la quiebra para enviar mensaje al gobierno federal.

A final los que se encuentran en medio son los trabajadores que mantienen su postura de exigir resultados, pero también es cierto las cosas se manejan de acuerdo a la ley, entonces es válida la postura de que alguien quiere que esto no se arregle afectando de manera directa a los ex obreros.

Incluso hay quienes recuerdan los diez años de la quiebra de Mexicana de Aviación a final el Gobierno Federal salió al quite y le metió millones de pesos, vale la pena recordar que hay unos diez trabajadores que no aceptaron la liquidación, siguen en lucha pero sin la mínima posibilidad de ganar.

Nos leemos mañana..