Lo dicho después del anuncio del programa el Buen Fin surgieron una serie de comentarios, unos a favor otros en contra, pero en este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Arturo Valdez Pérez, dijo que tienen confianza en que todo salga como se tiene proyectado.

Le apuestan que por lo caro del dólar, la gente prefiere comprar en México no el viernes negro, eso representa fuertes gastos desde el pago de combustible, el derecho de cruce a los Estados Unidos, entre otros gastos por esa razón señala que es más económico comprar en el país.

"Habrá buenas ofertas, los negocios participantes, tienen el compromiso de respetar lo que ofrecen incluso inspectores de la PROFECO se encargan de monitorear que se respete, que no haya mano negra o que traten de fingir que si descuentan pero es falso, a ellos se les aplica sanciones" advirtió.

El presidente del comercio organizado, señaló que serán cuatro días, incluso se extendió para aprovechar el festivo revolucionario, e indicó que los pronósticos en este sentido son muy buenos, pero falta llegar al programa, que será éxito como en años anteriores antes de la pandemia.

Del lado sindical, solo hasta el sábado van a trabajar los obreros que consiguieron el retiro voluntario, ya el domingo no se presentan los que trabajaban ese día, los que descansan el sábado el viernes será el último día, después de muchos años de servir a la empresa se retiran disfrutar a sus nietos.

Fidencio de León Montalvo, dijo que la programación de salida ya se confirmó se encontraban en los últimos detalles para informar a los obreros que ya se les aceptó su solicitud, y en seguida tendrán que iniciar sus trámites ante el IMSS para la pensión que merecen.

Sobre la apertura de la bolsa de trabajo, dijo que aún no hay nada definido, primero es la salida de los 80 trabajadores, esperar que las cosas mejoren en AHMSA y recuperar la producción que de nueva cuenta volvió a caer, al menos en julio y agosto, fueron tiempos malos.

"El Alto Horno Seis está listo para reiniciar operaciones, pero como se encuentra la cosa no es posible adelantar nada, mucho se manejó que sería en septiembre, eso solo lo conoce la empresa, por nuestra parte esperamos información no tiene caso dar falsas esperanzas a muchachos interesados" apuntó.

De acuerdo a información sindical, pese a las fuertes lluvias registradas en la región centro que inundaron la carretera, no huno reportes de ausentismo por no estar en condiciones de llegar a la empresa, las carreteras no fueron cerradas a la circulación y todo siguió de manera normal.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que cuando llega a presentarse una contingencia de ese tipo, reciben información oficial donde se les da a conocer número de obreros afectados y se negocia para que no se les afecte.

Indicó que esta ocasión no hay nada de problemas, los trabajadores que se desplazan en camiones de Nadadores, San Buenaventura, diversos ejidos y de Frontera llegaron a cumplir con su trabajo, a pesar de las condiciones en que se encontraba la arteria federal, señaló.

Dijo que la recomendación es salir antes del recorrido ordinario, tomando en cuenta que la circulación es más lenta por la presencia de agua en el pavimento de la carretera federal, entonces es obligado tomar su tiempo para no llegar tarde , los operadores conocen todo ese procedimiento.

Nos leeos mañana..