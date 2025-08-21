Mentes perversas no quieren que AHMSA se venda

Luego de conocer que la juez rechazó el listado de los bienes de AHMSA, el dirigente de ex trabajadores Julián Torres Avalos, denunció que hay personas que hacen todo lo que se puede para evitar el remate de la empresa y no se reactive pero tampoco se les pague a los trabajadores.

Lo anterior al recordar que la mayoría de los días hacen circular información con la intención de dilatar el proceso y con ello alargar la quiebra sin tomar en cuenta el daño que se ocasiona a los trabajadores que a final son los más afectados con esas burdas acciones de impedir avanzar.

Ante este escenario recomendó a los trabajadores no caer en ese sucio juego de comentarios, en lo personal tiene información de los avances en el proceso de quiebra y en un lapso de dos meses podría darse la noticia de que ya se lanzó la convocatoria por eso es bueno esperar.

"Mi recomendación a los compañeros es que mejor esperen, sé que no es fácil mantener la calma pero hay que tomar en cuenta que cualquier acción o movimiento en contrario puede ocasionar la demora en ese camino, por ello mi exhorto es no hacer caso a comentarios en doble sentido" sugirió.

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de Telmex se deslindó del robo cometido en la clínica siete por parte de sujetos que portaban uniforme de la empresa, pidieron celulares para configurar pero finalmente abandonaron las instalaciones y se llevaron los teléfonos de quienes lo facilitaron.

Christopher Alan Díaz Lara, secretario general dijo que de acuerdo al reporte de los afectados confiaron porque traían uniforme de la empresa pero ya tarde se dieron cuenta de que fueron robados, y fue cuando se levantó la alerta aunque ya no lograron ubicar a los ladrones.

Por ello pidió a la población actuar con prudencia, si los llega a visitar gente como si fuera de Telmex lo que deben hacer es primero analizar si ellos pidieron el servicio, si hicieron reporte, de ser así pedir identificación de lo contrario reportar a los cuerpos de seguridad pública para su detención.

Recordó que no es la primera ocasión que hay ese tipo de reportes en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo para pasar desapercibidos utilizan camisas y pantalones de Telmex sobre todo cuando suben a los postes y así pasan desapercibidos mientras tumban las líneas para llevarse el cable.

En otro tema, la Secretaría de Trabajo abrió la convocatoria para la inscripción de interesados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro que permite apoyar a muchachos que no estudian ni trabajo y que tengan oportunidad de capacitarse al mismo tiempo recibir apoyo mensual.

Ivan Jiménez, encargado del futuro, dijo que la intención es que se registre el mayor número de muchachos de entre 16 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen, ellos al entrar como aprendiz a una empresa tienen oportunidad de recibir ocho mil 480 pesos mensuales como beca.

Indicó que para conseguir respuesta de empresarios ayer sostuvo reunión con dirigentes de cámaras empresariales a quienes invitó a sumarse y registrarse para que reciban a los becarios quienes se van a preparar por el lapso de doce meses y al concluir estarán en condiciones de ser contratados.

"No hay límite para el registro de muchachos todo gira alrededor del número y necesidades de empresarios dispuestos a aceptarlos en sus negocios, mientras más sean más será la cantidad de muchachos que podrán ingresar al programa que les permite capacitarse y recibir apoyo económico y seguridad social" reveló.

Nos leemos mañana..