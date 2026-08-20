Ni Pao, ni Leija el movimiento es de obreros

Al quejarse por el abandono en que dejaron a trabajadores, Ervey Valenzuela, que encabeza al grupo de obreros apostados en la puerta tres de AHMSA, dejó en claro que el movimiento no tiene colores ni sindicatos, tato el minero como el democrático los abandonaron a su suerte.

"Si algún compañero quiere participar, puede hacerlo pero sin colores, grupos ni sindicato, quienes quieren actuar de esa manera no podrán forma parte del movimiento, no es posible que los últimos tres años no hayan abandonado y ahora intenten tomar presencia cuando la mesa prácticamente está servida" apuntó

Dijo que esa postura es lo que ha mantenido unido su movimiento, a los trabajadores se les habla con la verdad, se les dice las condiciones para seguir en plantón, y una de esas cosas es que no aceptan sindicatos, que el movimiento es de todos por lo tanto no requieren organización sindical.

Valenzuela, apuntó que se mantiene el mismo ánimo entre los ex trabajadores que resultaron afectados por el cierre de la empresa y es tiempo que no se arregla nada, a pesar de la presión ejercida por trabajadores no se concretiza la venta de la empresa y siguen en total abandono.

Sobre el tema del montacargas que la empresa Bravo reclama como propio, señaló que aún no tienen información de que representantes del juzgado acudan a notificar el ingreso para retirar el equipo y fue claro al señalar que siguen en su postura de no permitir que saquen nada de AHMSA.

En cuanto a la posibilidad que soliciten la fuerza policiaca para el retiro dijo que al llegar el momento si se dan cuenta que no pueden enfrentar, entonces se harán a un lado, pero dijo que de cualquier manera no lo van a sacar, se requiere un plazo de una semana por ser equipo pesado.

"Y en ese transcurso de los días muchas cosas pueden pasar, porque nuestra postura es la misma que Bravo Montacargas espere a que la empresa se venda, paguen a los ex trabajadores y solo entonces pueden hacer lo que quieran, mientras no se va a poder, seguimos firmes" advirtió.

Dijo que la empresa reclama el bien pero los trabajadores por su parte reclaman sus derechos es decir el pago de su liquidación, así como ellos tienen tres años en espera lo mismo puede hacer la empresa esperar que AHMSA se venda, hasta que eso ocurra podrán retirar el montacargas, reiteró.

Por otro lado, el IMSS acostumbró a madres trabajadoras a no contar con servicio de guardería, son muchos años que la institución no cumple, no puede dar el servicio a todas las madres por ello sería bueno incluir a la región dentro del programa de poner a funcionar estancias infantiles.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que se conoce del proyecto del IMSS de poner a funcionar guarderías propias, es decir no subrogar el servicio como actualmente ocurre y esperan se incluya a Monclova y Frontera dentro de ese proyecto.

Recordó que en la región el número de madres trabajadoras crece conforme más maquiladoras operan, al ser insuficiente el servicio, lo que hacen es encargar a sus hijos con abuelos, vecinos, conocidos e incluso pagar, para no ser afectadas en su fuente de trabajo, subrayó.

Pero dijo que eso no es correcto, el IMSS tiene la obligación de dar el servicio, al recordar que patrones y mujeres pagan una cuota especial por ese concepto por lo tanto lo correcto es que se cuente con suficientes guarderías para cubrir toda la necesidad que se tiene en ese sentido.

Nos leemos mañana..