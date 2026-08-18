Por humanidad y voluntad política se debe rescatar AHMSA

Es cierto que el Gobierno Federal tiene en sus manos el rescate de AHMSA y pagar a los trabajadores afectados por una quiebra que fue alimentada por el odio del ex presidente López Obrador, que no se tocó el corazón para destruir la fuente de miles de trabajadores, dijo Eugenio Williamson Iribarren.

El empresario del ramo de la construcción señaló que si en realidad la presidenta tuviera voluntad política y sobre todo humanidad ya hubiera diseñado un programa para que la empresa pase a propiedad del Gobierno, la ponga a funcionar y después venderse, es el camino a seguir.

"Y en ese camino cubrir las liquidaciones a los obreros afectados, por supuesto que sí se puede, es cuestión de recordar que se han aplicado millones de pesos en obras que no dejan un solo beneficio a los mexicanos, en el caso de AHMSA generaba miles de empleo, tanto directos como indirectos" apuntó.

Señaló que es compromiso presidencial solucionar este problema que fue generado por el ex presidente López Obrador, a quien nada le interesó que por su venganza afectaría a trabajadores y a un tercio de Coahuila su argumento de que se debía millones de pesos no justifica la quiebra.

Por otro lado, un grupo de 25 mil maestros de la región recibieron el cien por ciento de su ahorro, con ello es posible hacer frente a los gastos extraordinarios que se originan por el regreso a clases, tomando en cuenta que regresan de sus vacaciones y con tiempo se les cubrió su salario.

Arturo Gómez Almaguer coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que la entrega del recurso fue la semana pasada de acuerdo a la programación hecha por autoridades educativas y no se puede mencionar cantidad que recibieron.

Lo anterior al recordar que el descuento por esa prestación es en base al salario que perciben los maestros, a eso se suma el 7.5 por ciento que la SEP entrega como parte de la prestación, entonces es difícil estar en condiciones de conocer el monto recibido por cada maestro.

El directivo magisterial, señaló que en agosto es cuando los maestros tienen que cubrir gastos extraordinarios por el regreso a clases de sus hijos, entonces con ese recurso se encuentran en condiciones de cubrir los gastos por eso fue la decisión de entregar el recurso ahora en agosto.

En tema social, la inteligencia artificial, no va a sustituir mano de obra, además es un proceso que se aplicará a largo plazo, además se legisla para evitar que empresas opten por ese sistema laboral y hacer a un lado su mano de obra, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.

Jorge Mtanus Falco, dijo que aunque mucho se habla de que la AI vendrá a desplazar a trabajadores, la realidad es otra, tomando en cuenta que no todas las empresas o industrias van a optar por ese sistema, pero además porque se va a necesitar a trabajadores para que muevan ese sistema.

"Creo que no será a corto plazo el uso de la AI en las empresas es como la robótica al principio se manejaba la versión de que robots vendrían a desplazar a trabajadores, pero con el paso de los años se ha visto que no fue así, todas las empresas necesitan mano de obra" insistió.

Por ello señaló que conforme una empresa requiera personal en ese mismo sentido habrá contrataciones incluso recordó que hay planes de inversión, y Coahuila es atractivo por la seguridad que existe, los mismos empresarios son conscientes de que aquí en la entidad su inversión es segura, enfatizó.

Nos leemos mañana..