Que pase lo que tenga que pasar de AHMSA no sacan nada

Claro en su expresión, Julián Torres Avalos dejó en claro que con o sin fuerzas policiacas, Bravo Montacargas no va a retirar el equipo de Altos Hornos de México, incluso dejó en claro que aunque lleguen elementos policiacos se van a enfrentar a ellos pero no permitirán el saqueo.

"Nosotros tenemos tres años esperando la liquidación y no hay nada, esa empresa puede esperar hasta que se venda, después de que nos paguen entonces si podrán hacer lo que quieran, mientras seguimos en la misma postura no van a sacar nada, así sea orden de un juzgado" advirtió.

Torres Avalos, fue cuestionado sobre la posibilidad de que se utilice la fueras pública para el retiro del monta cargas y dijo que eso no va a cambiar el acuerdo de que no van a sacar absolutamente nada, incluso si hay necesidad de enfrentamientos van a responder como corresponde.

Reiteró que el acuerdo de los trabajadores es que no saquen nada, porque eso pegaría en el costo de la empresa y bajaría el monto a recibir por indemnización, se mantienen en su postura de organizarse y cuando llegue el momento enfrentar lo que venga si intentan sacar el montacargas.

Por otro lado, sobre la venta la subasta a celebrarse el 25 de septiembre dijo que no hay seguridad de que haya compradores pero tampoco pierden la esperanza de que eso ocurra en caso y no se presenten propuestas entonces van a reactivar medidas de presión en la frontera de Coahuila.

Incluso dejó en claro que la mayoría de los trabajadores se mantienen en su postura de participar en movimientos de presión porque no tienen otro opción, y reiteró su llamado a la presidenta de que cumpla con su ofrecimiento de que la empresa si se va a vender y pagar a los trabajadores.

"No hay seguridad de que AHMSA se venda, eso es claro, puede pasar lo mismo que en la primera subasta no hubo propuestas pero las condiciones en que nos encontramos ya no podemos esperar más tiempo, es urgente que la presidenta se involucre para que se destrabe el asunto" indicó.

Recordó que la semana pasada se tomó el acuerdo de cerrar los puentes internacionales de Piedras Negras si acaso no hay venta, ya están listos para movilizarse y demostrar a las autoridades que están dispuestos a todo para que se les haga justicia humanitaria al ser los más afectados por el cierre de la empresa.

En otro tema, la CTM nacional extendió su respaldo a los ex trabajadores de Altos Hornos de México, al reconocer que es tiempo de que les hagan justicia, son miles de familias las que resultaron afectadas por el cierre de la empresa y es tiempo que no tienen certeza de recibir su liquidación.

Fue el líder nacional Tereso Medina Ramírez, quien declaró que si los trabajadores lo piden hay disposición de la central obrera por sumarse a acciones para que les hagan justicia y pues eso en realidad que empieza a tomar color, porque su pensamiento es similar a la del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Mientras los trabajadores se sostienen en su postura de que esto termine, que se venda la empresa a efecto de recibir su liquidación y aunque muchos trabajan es su dinero el que exigen por los años de antigüedad, pero se insiste primero se tiene que vender la empresa y conocer el monto.

Y es bueno aclarar las cosas toda vez que entre los ex trabajadores empiezan a hacer cuentas sobre el dinero, eso en cierta forma no debe ocurrir porque no hay garantía de que la empresa en realidad se venda el próximo 25 de septiembre cuando se va a celebrar la segunda subasta.

Nos leemos mañana..