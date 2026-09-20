Nutrida la participación en la manifestación

Casi un millar de personas participaron en la marcha por la esperanza convocada por ex obreros, quienes volvieron a demostrar que la sociedad ya no puede esperar más tiempo y es urgente resolver el problema de Altos Hornos de México ya que no tienen información real del estado de la quiebra.

El numeroso contingente fue encabezado por Julián Torres Avalos y otros ex obreros que encabezan la lucha que califican como humanitaria toda vez que el tiempo transcurre y o hay manera de destrabar el problema a pesar de que dicen existen seis grupos que van a participar en la subasta.

Desde temprana hora de hoy sábado, ex trabajadores y gente en general formaron parte del grupo que salió del lugar conocido como el Ave Fénix, tomaron Pape, bajaron en Hidalgo hasta llegar a la plaza principal y el balcón de la presidencia fue tomado como tribuna para exigir justicia social.

El reclamo generalizado fue el mismo solución ya, si en caso de que no haya postores entonces exigen a la presidenta cumpla con su compromiso de hacer lo que sea necesario para que trabajadores reciban su liquidación y ver la manera de reactivar la fuente de trabajo.

Un punto que vale la pena señalar fue la participación de Ismael Leija, que junto con unos 200 ex trabajadores se sumaron al grueso contingente con ello cumplió con su compromiso de ser parte de la marcha por la esperanza y demostrar que en este camino se debe mantener la unidad.

Leija, señaló que ya no hay tiempo para dividir en todo momento se debe buscar la unidad de todos, es la manera de demostrar al gobierno federal que ya no posible seguir en las condiciones actuales puesto que los ex trabajadores ya esperaron casi cuatro años y no hay solución.

Recordó que la empresa se paralizó por completo en diciembre del 2022 y desde entonces en cierta forma, todos quedaron desprotegidos, sin salario y sin trabajo lo que obliga al Gobierno Federal a actuar que la presidenta cumpla con su compromiso que por humanidad se resolvería el problema.

"La verdad es imposible seguir en estas condiciones, el 25 es la fecha para el remate, sabemos que hay interesados pero lo correcto es que el Gobierno Federal se involucre, que resuelva el problema tomando en cuenta que la empresa ya no tiene dueño por lo tanto es la autoridad quien debe encontrar solución.

Un punto que en verdad debe tomarse en cuenta es la queja de ciertos trabajadores quienes reclaman a Leija, por el abandono, pero la verdad hay dos cosas que vale la pena analizar y que llegue a los ex trabajadores por principio nadie podía detener la paralización de la empresa.

Otro punto es las condiciones en que se encuentran familias de Hércules, la Perla y Cerro del Mercado, yacimientos mineros que también cerraron y el Sindicato Minero es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo y la verdad Napoleón Gómez, no pudo evitar el cierre y la pérdida de empleos.

Por eso no se explica él porque nadie toma en cuenta ese aspecto, todo apunta que la línea es esa desviar la atención y por ningún motivo recordar esos tres pueblo que en realidad siguen en completo olvido, nadie se acuerda de ellos, entonces bajo esa información la pregunta es obligada, porque están abandonados?

Aclarando no se trata de echar culpas a nadie, pero de que vale la pena recordar la situación de esos trabajadores por supuesto que humanidad también se vale recordar, si en realidad el reclamo es parejo es tiempo de enarbolar esos trabajadores de Hércules, la Perla y Cerro del Mercado, veremos la reacción.

Nos leemos mañana..