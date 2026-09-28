Ojalá la oferta por AHMSA no sea un albazo

Pese a que el empresario José Arturo Domínguez Arreola, no sea un albazo para seguir alargando el proceso de vender Altos Hornos de México, por ello no hay que echar las campanas a vuelo y se tiene que actuar con prudencia y esperar los diez días para depositar los 56 millones de dólares.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la región, Oscar Mario Medina Martínez, dijo que hay dudas en cuanto a la propuesta del empresario, pero a pesar de ello se tiene que actuar con prudencia y pensar que si es cierta la versión de que quiere comprar AHMSA.

"Desde el primer instante que se conoció la propuesta de mil 400 millones de dólares, surgió la duda en razón de que no cumplió con depositar los 56 millones de dólares de garantía para participar, por ello la jueza le concedió diez días para presentar pruebas de que cumplió con ese depósito señaló.

Medina Martínez, recordó que en la audiencia de la subasta se presentaron otros interesados pero tampoco entregaron el fondo de garantía ni presentaron propuestas, fue por esa razón que la jueza decidió dar tiempo para que el único postor cubra los 56 millones de dólares y es cuando se dará el siguiente paso.

En otro tema, hay posibilidades de que el recinto de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IMSS se pueda vender este mes, hay un interesado en comprar Carlos Villasana, que en Estados Unidos organiza bailes y tiene la intención de hacer lo mismo en este local.

Victoriano Aguirre Barrientos, presidente de la asociación dijo que ya es urgente concretar la venta, incluso el precio fue bajando al inicio fue diez millones de pesos, después se fue a siete y finalmente se cotiza en cinco millones y medio de pesos, que es el costo del terreno sin tomar en cuenta el edificio.

"La última persona interesada es Villasana, hijo de un ex compañero, esperamos que en estos días regrese a Monclova para firmar la venta, aunque también hay otros interesados, sobre todo porque el precio es atractivo, lo que nos interesa es que ya se venda para empezar a programar la distribución del recurso" enfatizó.

Dijo que de acuerdo al último censo son 94 socios con derecho que siguen vivos, hay 10 familiares de igual número de ex socios que han fallecido en el transcurso de estos dos años desde que se puso a la venta el local, sus beneficiarios recibirán lo que les corresponda de manera equitativa.

Por otro lado, autoridades educativas abrieron una carpeta de investigación para conocer lo que ocurrió con un grupo de estudiantes de la Secundaria federal Tres de Ciudad Frontera, que aparecen en un video aparentemente golpeando a otro estudiante, por ello antes de actuar se tiene que conocer la verdad.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región, dijo que no se puede actuar a la ligera, primero la dirección del plantel debe iniciar la investigación, conocer si fue riña, bulling o solo un juego, de acuerdo al resultado se tendrá que proceder, advirtió.

Señaló que el video circula en redes sociales, aparentemente el incidente ocurrió el viernes por la tarde por esa razón aún no tiene información hasta hoy por la tarde cuando los alumnos regresen a la escuela y la dirección del plantel inicie la investigación, antes no se puede prejuzgar.

"Porque en el video hay cientos de comentarios pero nadie conoce la realidad, lo correcto es preguntar, entre los alumnos involucrados, de ser necesario citar a los padres de familia para que conozcan del incidente y por lo tanto, de acuerdo al resultado aplicar sanciones contra los responsables" advirtió.

Nos leemos mañana..