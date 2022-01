Para evitar contagios, todos los trabajadores y personas que acudan al recinto de la Sección 147 deberán de portar cubre bocas, de lo contrario no podrán ingresar, los guardias tienen esas instrucciones y se tiene que cumplir con esa medida sanitaria, dijo Gerardo Mireles Castillo.

El Secretario General de la organización sindical, señaló que esa decisión se tomó al conocer la cuarta ola de COVID-19 que de acuerdo a comentarios científicos el virus es más contagioso por lo tanto es obligado tomar las precauciones sanitarias correspondientes, enfatizó.

Dijo que en la puerta de acceso, se tendrán disponibles cubre bocas, para que las personas que no lo lleven se les proporciona, es como se debe actuar ahora con la nueva normalidad, ya son pocas las personas que no aceptan protegerse en cierta forma se hace cultural esa medida sanitaria.

"Son raras las personas que no se protegen, incluso dentro de la empresa es obligado el cubre bocas, ya es un forma y estilo de vida que vamos a llevar por mucho tiempo, la pandemia no tiene para cuando terminar, es obligado acatar instrucciones de autoridades sanitarias" apuntó.

En este mismo tema el vocero Carlos Garza Bernal, dice que es correcto que para la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a personas de 40 a más años de edad se habiliten más puestos de vacunación, se calcula que serán cerca de 90 mil dosis las que están listas para ese segmento de la población.

Recuerda que cuando correspondió a personas de 50 a 59 años se formó un tumulto, descontrol total, y ahora que se incluyó a los de 40 a 49, será el acabose, es obligado entender que un solo puesto no dará abasto, la demanda de la población es fuerte por lo tanto se tiene que analizar.

"El IMSS, el Hospital Amparo Pape, y otros gimnasios pueden habilitarse, no concentrar a la población en un mismo lugar, es urgente que se programe bien, nada cuesta abrir más puestos de vacunación, los que sean pero que no se mantenga a la población por muchas horas en espera" indicó.

Lo anterior al recordar que las madrugadas son frescas, eso puede provocar enfermedades en las vías respiratorias, tomando en cuenta que mucha gente se queda a dormir a la interperie, otros llegan a las tres de la mañana, por lo tanto lo correcto es abrir más puestos de vacunación, insistió.

De esto mismo, la demanda de pruebas COVID-19 en el IMSS es fuerte, largas filas de personas que van a aplicarse por presentarse síntomas, eso a provocado molestia y enfado pero deben recordar que autoridades exhortaron a no salir en las fiestas de noche buena, navidad, fin e inicio de año.

Como no hubo respuesta el hospital se encuentra saturado, todos los días llegan más de cien personas que acuden a practicarse la prueba, incluso solo se tiene un médico para esa labor, lo que habla del serio problema sanitario, si no está contagiado, en la fila de espera se contagia, así de fácil.

Y es gente que no tiene recursos para ir a un laboratorio particular, además le tienen más confianza a los resultados del IMSS pero de que la cosa está pesada de eso no hay duda y se espera que en los próximos días aumente el número de personas que acudan a la famosa prueba COVID.

Lo anterior por ser el resultado de las fiestas de fin e inicio de año, es cuestión de darse una vuelta por la clínica siete y en la obrera tercer sector, larguísimas filas y eso trae serios problemas, la gente se molesta pero en realidad la demanda aumentó este inicio de año, en fin veremos que sigue.

Nos leemos mañana..