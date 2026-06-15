Piden información sobre la convocatoria

Ex trabajadores y familias de Hércules y la Perla, piden información sobre el estado de la quiebra de AHMSA y Minosa, señalan que no tienen nada de información, pese a que son interesados nadie les dice nada y persiste el malestar por el estado que guarda la convocatoria.

Por medio de escritos los quejosos coinciden que por más intentos que hacen por llamar la atención de autoridades persiste el silencio y no se explican las causas por las cuales los tienen completo abandono al recordar que en conjunto suman cerca de mil 500 los afectados por el cierre de las minas.

"Creemos que alguien nos debe dar una explicación, es injusto que solo se toque el tema de AHMSA que aquí no nos llega nada, lo poco que sabemos es por los medios de comunicación electrónica porque no tenemos medios de comunicación escritos pero en ocasiones nos confunden" señalan.

Ante este vacío en información piden a autoridades que es toquen el corazón y envíen a quien tenga información real y clara, ambos pueblos se vacían ya perdieron esperanza de que las fuentes de trabajo se reactiven y cuando menos tienen esperanza de recibir su liquidación.

Por otro lado, las inversiones en Monclova van a seguir, al menos existe información que en el segundo semestre del año vendrán más empresas y eso permitirá reducir el fuerte desempleo que aumentó desde mayo a julio por la salida de cientos de nuevos profesionistas y técnicos.

En este sentido del presidente de la Unión de Organismos Empresariales Oscar Mario Medina Martínez, dijo que el sábado arrancó la contratación de la empresa Yura, y se tuvo mucha repuesta de interesados en trabajar, eso permite garantizar a las nuevas inversiones que hay mano de obra.

Recordó que la semana pasada, presidentes de Cámaras Empresariales se reunieron con el alcalde Carlos Villarreal, quien les comentó sobre los proyectos de inversión para el segundo semestre del año y eso los llenó de optimismo en razón de que es una buena noticia.

Dijo que la demanda de empleo es fuerte y recordó que en las ferias del empleo se alcanza a observar la presencia de grandes personas que van en busca de oportunidad de trabajo, claro que por el momento no se puede atender a todos pero cuando menos ya es bueno que se hagan anuncios de nuevas empresas.

En otro tema, pese a que hubo calles inundadas por completo no se cerró la circulación en Monclova y Frontera, además la lluvia fuerte empezó a media mañana entonces todos los trabajadores alcanzaron a llegar temprano sin problema mientras que para el turno de segunda ya se podía circular sin mayores problemas.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la federación Frontera de la CTM dijo que de acuerdo a información no se tuvo reporte de ausentismo ni tampoco daños en empresas que hubieran obligado a suspender actividades, la lluvia no causó mayores problemas en la industria.

Dijo que de acuerdo a reportes, las lluvias seguirán llegando a la ciudad por ello recomendó a trabajadores tomar en cuenta los pronósticos del tiempo y estar preparados para cuando tengan que desplazarse a su trabajo o regresar al hogar para que no tengan problema de movilidad.

"La lluvias son buenas porque teníamos muchos meses en sequía, pero como quiera tenemos que estar listos, preparados para no llegar tarde o bien regresar bien a las casas, es importante atender los mensajes de Protección Civil tanto de Monclova como de Frontera" exhortó.

Nos leemos mañana..