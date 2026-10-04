Piden que sea menos de 3 meses definir asociación

Para adelantarse a un posible incumplimiento del empresario José Antonio Domínguez Arteaga, la dirigencia del sindicato Democrático Minero, entregó oficio a la juez federal que lleva la quiebra de AHMSA reducir el plazo de tres meses solicitado por Banca Afirme y Cargill.

De esa manera se busca reducir los plazos para que en caso y se acepte la propuesta de esos grupos no se lleve los tres meses, porque incluso desde febrero empezaron las negociaciones para formar la alianza y quedarse con AHMSA, y ya se hizo oficial ante autoridades.

En este sentido Leija, dice que la impugnación del plazo se hizo de manera oficial aunque tienen confianza que el empresario Domínguez, cumpla en el plazo de diez hábiles para depositar los 56 millones de dólares de garantía que es el primer requisito para seguir en la puja y como único ofertante.

Sobre la información de que incumplió con una financiera de Estados Unidos que le impide seguir en la puja, dijo que ante todo hay que darle el beneficio de la duda al recordar que el jueves vence el plazo de los diez días hábiles por ello lo correcto es saber esperar que llegue ese día.

Por otro lado, la situación entre los ex trabajadores sigue desesperada, aunque también es cierto, la mayoría se encuentran trabajando, poco a poco se acomodaron a su nuevo estilo de vida, tomando en cuenta que el salario es mucho menor que el percibido en AHMSA lo mismo que en prestaciones.

Llama la atención que por medio de las redes sociales, todavía hay trabajadores que se quejan por el bajo salario, insisten que es muy poco y prefieren seguir en espera de la reactivación de la fuente de trabajo, algo que si en realidad ocurre será bajo otro contrato y condiciones.

También hay empresarios que dicen ofrecieron empleo pero los ex trabajadores de AHMSA solo acudieron una semana, se quejaban del trabajo y del salario, además había casos que hasta pedían premio de puntualidad y asistencia y bono, aunque parezca mentira pero es cierto.

"Le di empleo a un ex trabajador que por más de diez años trabajo en mi negocio, se fue porque le dieron trabajo en AHMSA ante el cierre regresó pero ponía muchos obstáculos, quería una serie de prestaciones que disfrutaba en la acerera y finalmente se retiró y dijo que dijo era mucho el trabajo" platicó un empresario.

En otro tema, por la CTM, reconocen que la situación salarial del próximo año será complicada, es cuestión de recordar que se pronostica que será del doce por ciento, entonces los salarios contra actuales tendrán que ajustare porque el salario mínimo podría colocarse casi en 400 pesos diarios.

Por lo anterior es fácil entender que no es lo mismo la actividad de una persona de limpieza que un oficial, entonces es donde se tendrá que actuar con prudencia al momento de negociar el nuevo incremento salarial, y por supuesto a eso se suma que desde el primer día del 2027 la jornada laboral se reduce una hora.

Claro que ese aspecto también traerá su impacto en las empresas cuestión de recordar que las empresas y todo el aparato productivo tendrán que hacer movimientos y por supuesto que traerá su impacto negativo son aspectos que desde ya se tienen que analizar para no afectar ni la empresa ni a los trabajadores.

Bajo ese escenario va a entrar el 2027 no hay duda que muy complicado porque por ser año electoral, el gobierno federal buscará la manera de atraer votantes y que mejor que el tema salarial sin importar las consecuencias es más sin analizar el impacto en la economía porque los precios de la canasta básica se mueven a la alza.

Nos leemos mañana..