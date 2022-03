Por fin acabó la espera sobre el tema de la elección, de acuerdo a la convocatoria publicada el miércoles 30 será el registro, jueves asueto por el aniversario de la catástrofe en Barroterán, por ello el viernes primero será el asentamiento de bases, y el miércoles cinco será la elección en la 147.

Se instalarán mesas electorales en las puertas 1,3,6 y 7 en donde los trabajadores podrán acudir a votar y elegir al próximo Secretario General, además otros cinco funcionarios más, el registro será por planilla, en el caso de los candidatos a delegado convencionista será registro individual.

Mientras que los obreros de AHMSA dos fueron convocados a votar el 7 de abril es decir un día después, ambos procesos serán a puerta de factoría y por medio del voto secreto, los trabajadores tendrán en sus manos la toma de decisión, será juego limpio en donde no hay nada para nadie.

Se insiste lo importante es que todos los candidatos tengan consciencia de que se gana o se pierde, estén preparados para ganar o perder, que no se hagan a un lado si el voto no les favoreció, en una elección así es la cosa, así que al pendiente de este asunto que se pondrá muy bueno, sabor minero.

Por el lado Sindical Mario Galindo Montemayor, dice que los bancos mantienen su política de ofrecer créditos vía telefónica pero sin corroborar que la persona que buscan es quien contesta la llamada, hay casos de trabajadores que no aprobaron la línea de crédito pero de repente les aparece en su cuenta,.

Cuando acuden al banco a preguntar porque del préstamo la respuesta siempre es la misma autorizó por teléfono y aunque pidan se les retire el préstamo no se puede, dicen que ya está acreditado y no hay manera de cancelar, eso ha provocado serios problemas a trabajadores que no quieren el crédito.

"Es un serio problema que se presenta, en todas partes ocurre lo mismo, los bancos quieren clientes cautivos, pero no es la manera, lo correcto es que les pidan acudir al banco a verificar sus datos y reiterar que si quiere el crédito, que les pidan su credencial para votar como identificación" apuntó.

Y tiene razón el líder de la Federación Frontera de la CTM, no es posible que a fuerza se autorice un crédito bancario, incluso dice que una autoridad tiene que poner un alto y exigir a los bancos que dejen de actuar esa manera que verifiquen si el cliente en realidad quiere el crédito, apuntó.

Y del Sindicato de Macheteros llegan noticias en el sentido de que se fortalece la organización, incluso hay interés de abrir oficinas en diversas partes de Coahuila y aumentar la membrecía pero también la defensa a los derechos de este segmento laboral olvidado por años.

En este sentido Octaviano González Cruz, Secretario General, dice que recibe llamadas y mensajes de macheteros de la región norte, ellos quieren pasar a formar parte de esta organización que se encarga de representar y defender los derechos de esos trabajadores que forman parte del sector productivo.

"Los macheteros tienen historia, quien no recuerda el Monclova antiguo, al sur de la ciudad se colocaban y con pañuelo ofrecían sus servicios, esa profesión, porque no deje de ser eso, una profesión, que se hereda de generación en generación por ello merecen todo el respeto del mundo" dijo.

Por ello el dirigente sindical tomara en cuenta la propuesta de los macheteros de otras ciudades de Coahuila y organizarlos, unidos serán más fuertes para reclamar lo que les corresponde el derecho al trabajo, y bueno conociendo a don Octaviano pues algo va a lograr de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..