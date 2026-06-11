Recorren AHMSA

Representantes de la empresa Ciesa, recorrieron las dos plantas de Altos Hornos de México, es la segunda ocasión que ingresan al complejo siderúrgico lo que confirma que sigue el interés por participar en la subasta y con ello aumentan las posibilidades de una venta inmediata.

De acuerdo a información el recorrido inició a las nueve de la mañana y concluyó a las doce del mediodía, en estas tres horas, recorrieron vario departamentos, tomaron apuntes e hicieron su tarea de llevarse información que requieren para tomar la decisión de participar en la subasta.

Lo extraño es que la guardia de trabajadores que permanecen en las puertas de acceso no informaron nada, por ello se desconoce por cual puerta ingresaron y salieron aunque dicen que puede ser por el llamado punto cero en donde no hay nadie en las puertas y eso puede facilitar el ingreso.

Lo cierto es que mientras pasa el tiempo, y se conoce que hay corporativos interesados en adquirir AHMSA, no hay nada en claro, por supuesto que no se discute ni se niega la presencia de inversores enviados por grandes grupos que mantienen el interés por participar en la subasta.

Y en este tema vale la pena señalar que el síndico de la quiebra de AHMSA Víctor Manuel Aguilera Gómez, ya entregó la información que le solicitó la juez federal que lleva el expediente con ello cumplió y ahora el siguiente paso es quela juzgadora apruebe la segunda subasta.

Hay que recordar que mediante oficio, la juez pidió al síndico, entregar información sobre el proceso que va a regularán la subasta, exhiba el listado final de trabajadores y presente la cuota procesal, con ello estar en condiciones de revisar y en caso de no encontrar anomalías adelante.

En este sentido Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que en reunión que celebró con el síndico le comentó que cumplió en el plazo de los tres días que se le fijó, la juez ya tiene en sus manos toda la información que necesita conocer para la segunda subasta.

Y aunque todos quisieran que ya se autorice lo cierto que son miles de hojas las que tiene que revisar, es cuestión de recordar que entre sindicalizados y empleados de confianza suman más de ocho mil entonces eso da una clara idea de lo pesado que es manejar toda la información.

Por otro lado, empresarios se pusieron la camiseta e instalaron televisores en comedores a efecto de que trabajadores que laboran el turno de primera estuvieran en condiciones de presenciar el inicio de la copa del Mundo, que se celebró en el Estadio México de la capital del país.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que la dirigencia sindical hizo las gestiones correspondientes tomando en cuenta la importancia que tiene para los mexicanos que por televisión tuvieron oportunidad de presenciar el inicio del mundial de futbol.

Señaló que otro aspecto es que el tiempo para ver la copa del mundo se alargó hasta la celebración del primer partido de la selección nacional y ese receso no va a impactar en el premio de asistencia, salario o bonos, fue decisión empresarial a efecto de que trabajadores presenciaran el inicio.

"Hay que reconocer el buen gesto de los empresarios, fueron entre ocho y nueve las empresas con quien tenemos firmado Contrato Colectivo de Trabajo los que concedieron ese beneficio, con tiempo se programó el receso productivo y se reinició al concluir el primer partido" señaló.

Nos leemos mañana..