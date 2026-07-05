Se trabaja en los elevadores de la clínica siete

De acuerdo al reporte hay avance en la instalación de los elevadores de la clínica siete del IMSS, incluso uno ya está listo los otros dos el plan es que queden listos ahora en julio y empezar con la fase de prueba con ello terminar con el problema que siempre se registró en la institución.

Humberto Prado Montemayor, consejero estatal del IMSS dijo que para avanzar dentro del tiempo contemplado, el personal que se encarga de la instalación trabaja a marchas forzadas, incluso los fines de semana y en horario nocturno a efecto de no afectar el servicio en horario normal.

Recordó que son tres los elevadores que se instalan, junto con el servicio de aire acondicionado que es más moderno serán dos aspectos que después de años de fallas ya estarán en condiciones de dar servicio permanente y lo mejor sin interrupciones como actualmente ocurre.

"Son de lo más modernos que existen en el mercado, hay que recordar que los actuales tienen cerca de medio siglo dando el servicio por esa razón las continuas fallas, esa inversión refleja que si hay interés por atender las demandas de derechohabientes e incluso personal" subrayó.

Por otro lado, de Hércules vuelven a escribir para denunciar que continúan en total abandono, no hay fuentes de trabajo, la gente se ve obligada a migrar a Chihuahua en donde se les da oportunidad de trabajo pero les interesa conocer el estado en que se encuentra el proceso de quiebra.

Sobre todo porque ya perdieron esperanza de que se reactiven las minas de mineral de fierro, ya no hay condiciones para que eso ocurra tomando en cuenta que el ferroducto desapareció, y las minas son inoperables porque se encuentran inundadas y eso cuesta mucho dinero.

Ante este escenario insisten que es tiempo de que les informen la realidad desafortunadamente nadie los atiende, por más intentos que hacen de ser escuchados no hay respuesta lo que ocasiona serio malestar entre los afectados que piden información real del estado de la quiebra.

Se quejan porque circulan muchos comentarios pero ha final del día todo sigue igual, no hay avances, tampoco se conoce la realidad si en realidad hay empresarios interesados en rescatar las fuentes de trabajo, por esa razón insisten que alguien acuda a informarles la realidad de las cosas.

En otro tema, para proteger la salud de burócratas que laboran en campo, es decir en la calle, la dirigencia sindical negocia con el secretario del ayuntamiento de Monclova para que se realicen acciones sanitarias y proteger su salud tomando en cuenta que toda su jornada laboral es en la calle.

Jesús Rivera Quintero, secretario general del Sindicato de Burócratas Municipales dijo que son unos 300 trabajadores los que trabajan en departamentos cuya labor es al aire libre por lo tanto tienen que ser protegidos tanto con equipo personal como con agua y suero para evitar deshidratación.

"Esas medidas también incluye a personal de confianza, no se pueden dejar solos, las medidas de seguridad tienen que ser parejas, es mucho el calor y eso se tiene que entender por parte de las autoridades para que acepten aplicar programas dirigidos a proteger su salud" indicó.

Señaló que ese segmento de burócratas laboran en pavimentación, obras públicas, limpieza, ecología, alumbrado público y servicios primarios, por ello es obligado protegerlos tomando en cuenta que desde las once de la mañana la temperatura es insoportable por completo.

Nos leemos mañana..