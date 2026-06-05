Siguen los comentarios sobre AHMSA

A pesar de las últimas noticias en el sentido d que se autorizó la segunda subasta para la venta de Altos Hornos de México, siguen circulando comentarios negativos, incluso de manera dolosa se involucra al gobernador Manolo Jiménez Salinas cuando la verdad es un tema federal.

Otro aspecto que se cuestiona es el hecho de que nadie toca al Licenciado Napoleón Gómez Urrutia, a pesar de que en Hércules y la Perla, siguen desesperados por no tener nada de información, con eso se demuestra que no es responsabilidad de la dirigencia sindical fue un pleito que llevó al cierre de la empresa.

Dicho de otra manera, es una lástima que todavía se sigan buscando culpables del desastre, los que conocen la realidad del tema son conscientes de quien ordenó y dirigió esa masacre contra miles de trabajadores, por eso lo que interesa es conocer que la empresa ya tiene nuevo dueño.

Y es cuando se pueden presentar problemas toda vez que será cuando se conozca el monto en que se vendió y la cifra a repartir entre los ex trabajadores pero en realidad que es un aspecto que debe analizarse con tranquilidad por los problemas sociales que eso pudiera traer consigo.

Por otro lado, si la negociación del Tratado de Libre Comercio no se maneja de manera correcta, un grave problema se avecina en el país, se corre el riesgo de que se pierdan miles de empleos, porque las empresas exportadoras serán las más afectadas por la no renovación del Tratado Comercial.

Hay quienes dicen que todo el rollo que trae el presidente de los Estados Unidos, sobre la extradición de políticos Morenistas se va a colocar en la mesa de negociación, es decir si no hay respuesta entonces tampoco hay tratado comercial y es cuando se levanta la alerta máxima en el país.

Porque mucho se habla de la soberanía nacional pero se les olvida que hay aspectos que no se pueden tomar de manera simple, incluso da risa la postura de morenistas cuando dicen que no pasa nada, que no pega el hecho de que cancelen visas y lo peor que si no hay firma del tratado no pasa nada.

Aunque piensen que es mentira es una gran verdad esa postura de reducir a nada la amenaza para el país, no cabe la menor duda esa postura de proteger a políticos morenistas es una mala señal para inversionistas, es cuestión de analizar cuantos proyectos de inversión se encuentran detenidos.

En otro tema, poco a nada se ha conocido de las últimas revisiones contra actuales y del tabulado salarial, la verdad a seis meses del año no hay información en cuanto a la política salarial pero sobre todo como le han hecho para que los salarios profesionales y de especialidad no queden abajo del mínimo.

Cuestión de recordar que el salario mínimo ya superó los 300 pesos al día entonces como que es necesario entender que los trabajadores que tienen Contrato Colectivo de Trabajo no pueden estar por debajo de esa cifra, porque entonces sí que se va a presentar un serio problema.

Por esa razón las negociaciones de este año son para medir el comportamiento, porque en enero se vuelve autorizar otro doce por ciento entonces el salario mínimo ya estará en cuando menos en 350 pesos, y es cuando los profesionales pueden quedar por debajo de esa cifra.

En la actualidad hay patrones que pagan 400 pesos a profesionistas que dicen si para enero no les aumentan entonces los que hacen el aseso van a ganar igual que una persona que se preparó con una carrera o bien se especializó, por eso no hay duda que hay que estar viendo de cerca la política salarial.

Nos leemos mañana.