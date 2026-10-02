Solo queda confiar en la venta de AHMSA

Será hasta el viernes 9 cuando se defina si José Arturo Domínguez Arteaga, cumple con depositar los 56 millones de dólares que le permita validar su interés de comprar Altos Hornos de México, ese día vence el plazo concedido por la juez, recordó Julián Torres Avalos.

El presidente de la Asociación en Defensa de los Trabajadores, dijo que no hay de otra más que no perder la esperanza de que la empresa se venda por el momento y hasta cuando menos el 9 de septiembre todo seguirá en espera de no cumplir entonces se tiene que explorar otra opción.

Lo anterior al recordar que Grupo Afirme y Cargill, presentaron una propuesta que en un plazo de tres meses presenten su propuesta a la que tienen derecho por ser acreedores preferenciales por lo tanto la moneda sigue en el aire y la espera continúa por los plazos establecidos.

"Es cierto es mucha la inquietud entre los trabajadores pero también es cierto todo se lleva a cabo dentro del marco legal, en la segunda subasta se presentó un postor pero en realidad hay dudas si procede su propuesta de pagar mil 400 millones de dólares, porque falta cubrir el fondo de garantía" subrayó.

Por otro lado, el empresario Andrés Oyervides Ramírez, dijo que desde su punto de vista no es viable la propuesta, desde que presentó su opción de compra, se ha manejado una serie de interrogantes, incluso la última versión en el sentido de que tiene cuentas pendientes en Estados Unidos.

"Hay muchas inconsistencias porque otro punto es que no pertenece al ramo siderúrgico, que es otro aspecto establecido en la subasta, además acudió a la subasta sin cubrir el fondo de garantía, por esa razón se le dio un plazo de diez días hábiles para cumplir con ese punto" destacó.

Señaló que ante este panorama todo se vuelve a complicar aunque existe otra opción un ofrecimiento de Cargill y Afirme de participar en la compra, ambos grupos son fuertes y con recursos para cubrir el pago y posteriormente pagar a los trabajadores que merecen justicia, indicó.

"Es la opción más viable, hay que recordar que Julio Villarreal, dueño de Banca Afirme tiene experiencia en el tema siderúrgico por lo tanto es lo que se quiere, que los nuevos dueños sean personas que conozcan todo el tema de producción y mercado para que se reactive la empresa" señaló.

En otro tema, desde los últimos días de agosto a la fecha, la cifra de accidentes automovilísticos se ha incrementado hasta en un 35 por ciento, lo anterior solamente en el caso de unidades aseguradas, eso ocurre por el incremento en la movilidad por el inicio de un nuevo ciclo escolar.

Arturo Cabrera Barrón, agente de seguros y Fianzas dijo que de acuerdo a estadísticas el crecimiento del parque vehicular que incluye motocicletas es lo que ocasiona el incremento de accidentes, incluso se pronunció porque se apliquen medidas de control en operadores de motocicletas.

"El problema es que no existe control en esas unidades, en el último mes se tuvo dos fatales accidentes, los dos conductores murieron lo que da una idea del serio problema que se registra y es obligado analizar la estadística para obligar a los propietarios a observar el reglamento de tránsito" apuntó.

Sobre las causas de accidentes dijo que en su mayoría son por alcances, el conductor se distrae con el celular, falta de precaución y en el cado de motociclistas en cierta forma "torean" a vehículos y es cuando se presentan los accidentes que a las aseguradoras les cuesta mucho dinero.

Nos leemos mañana..