Trabajadores de AHMSA tienen que consultar en el SAT

Para evitar problemas fiscales, es conveniente que trabajadores de AHMSA y sus filiales consulten en el portal del SAT para conocer cuánto les pagó la empresa el año pasado, de esa manera si no recibieron más de 400 mil pesos tienen la opción de declarar en ceros y con ello estar al corriente en los impuestos.

El fiscalista Jorge Cervantes Jaso, dijo que en su registro personal que maneja el SAT se consiga los salarios que recibieron de la empresa, los recibos de pago debe de estar timbrados de acuerdo a la ley fiscal por esa razón lo correcto es que abran su registro y conocer la situación fiscal.

Lo anterior a recordar que es de todos conocido que desde marzo o abril, la empresa dejó de cubrir salarios y prestaciones entonces se suman los ingresos de esos tres meses y si la suma que percibieron es inferior a los 400 mil pesos, no hay obligación de presentar declaración pero para protegerse conveniente que lo hagan.

"Si tienen dudas pueden presentarse con un fiscalista o contador para que los apoye y mediante esa asesoría, definir si la presentan en cero o bien lo dejan para después, que les aclare lo que puede pasar si no presentan su declaración del año pasado, de acuerdo a lo que arroje la investigación" insistió.

Por otro lado ayer empezó a circular un video en donde maquinaria pesada se encuentra realizando diversas maniobras, esto en Hércules y de inmediato se levantó el ánimo entre los pocos trabajadores y sus familias que aún siguen dentro del mineral, dicen que es el inicio de la reactivación.

Los comentarios crecieron conforme aumentaba información de que en cualquier momento arribarían empleados de confianza, ingenieros en mantenimiento para avanzar en el proceso, pero la verdad la sugerencia es esperar que en el transcurso de la semana se entregue información oficial.

Como siempre hay quienes aún no entienden la gravedad del caso y en redes sociales dicen que primero se arregle el emplazamiento a huelga del Sindicato Minero, válgame el señor pero es cierto así de ese tamaño es la postura de unos cuantos que ven la tempestad y no se hincan.

No hay duda que el futuro de esas fuentes de empleo se puede poner en riesgo si los Napistas siguen con su belicosa actitud, sin importarles el futuro de las familias que en cierto momento podría dejar al mineral como pueblo fantasma por esa mala postura de no valorar las cosas.

Por otro lado, en lo social, aunque parezca mentira pero es muy baja la presencia de propietarios de unidades extranjeras que legalizan su unidad extranjera, incluso en el módulo del Repuve que se encuentra en el estacionamiento del aeropuerto Venustiano Carranza, solo había un cita para el miércoles.

Alejandro Pérez Fernández, encargado regional del Repuve, dice que los propietarios de unidades en posibilidad de regularizarse no deben dejar pasar la oportunidad y cubrir los requisitos aprovechar que el pago es económico por lo tanto accesible para proteger parte de su patrimonio.

Señala que desde el inicio de la regularización ya se han legalizado poco más de doce mil unidades, pero aún restan cuando menos unas 20 mil que siguen como "chuecas" por ello reiteró su invitación de que aprovechen, no dejar hasta el último día porque después pueden perder más tiempo.

"Hay infraestructura como para cubrir todas las necesidades, de eso no hay la menor duda, antes de pagar primero que se presenten al módulo y entonces se les va aclarar si la unidad entra o no, con ello no caer en el error de adelantarse, si acaso no entran después tendrás serios problemas para recuperar su dinero" recordó.

Nos leemos mañana..