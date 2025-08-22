Tranquilos el proceso de quiebra avanza: Leija

Aunque para muchos el proceso de quiebra no avanza, la realidad es otra, si hay mucho movimiento conforme a la ley, a eso se suma la voluntad política de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que todo llegue a buen término y con ello empezar a trabajar en el sistema de pago a ex trabajadores.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que sigue pendiente del proceso de manera continua sostiene reuniones con la juez federal y el conciliador que le entregan información que hace ver los fuertes avances, además sostuvo que si hay interesados en la compra.

Destaca que es consciente del malestar de los trabajadores y a pesar de los ataques en su contra no se siente decepcionado ni tampoco atemorizado incluso señala que todos los días platica con ex trabajadores con quien comparte información y les pide lo mismo calma para que todo llegue a buen fin.

"Es cierto hay ataques contra mi persona, pero hay que ser honestos el cierre de AHMSA y las minas nadie lo podía detener, fueron intereses muy altos lo que se involucraron, los responsables no midieron las consecuencias de esos actos que dejó miles de trabajadores sin empleo" indicó.

Por otro lado como parte de la estabilidad productiva empresas que operan en el parque industrial fundidores ofertarán más de 200 empleos, lo anterior durante los primeros días de agosto de acuerdo al calendario de cuando menos cinco empresas que abrirán su bolsa de trabajo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que tiene información oficial de la apertura de la bolsa de trabajo y aunque pudiera pensarse que 200 empleos son pocos, la realidad es que como se encuentra la región siempre es bueno ese tipo de noticias.

"Denso, HFI, Postes de México e Infac, son algunas de las empresas que ya tienen lista la apertura de la bolsa de trabajo, es cuestión de esperar que llegue agosto para informar a los interesados a que se presenten a las oficinas de la CTM de Frontera en la calle Madero de la zona centro" enfatizó.

Adelantó que serán mínimos los requisitos que las empresas van a solicitar para contratar nuevo personal incluso no descartó que conforme a los planes de las empresas la cifra de obreros a contratar sea mayor a los 200 pero por mientras esa cifra ya fue autorizada en las empresas antes señaladas.

En otro tema, poco a poco aumenta la presencia de "coyotes" en las oficinas del Centro de Conciliación Laboral, incluso descaradamente tienen sus oficinas en el interior lo que ocasiona serios problemas al resto de los abogados que de manera desleal son rebasados por esas personas.

Daniel González Méndez, abogado litigante, dijo que son licenciados que salieron de la universidad y al parecer se les hace más fácil conseguir clientes en el interior del Centro de Conciliación Laboral o bien todavía no tienen oficina, tanto abogados como abogadas forman parte de los "coyotes".

Por ello señaló que lo correcto es que haya vigilancia para evitar que ingresen si no tienen asunto programado es la manera de detener este problema que crece ya que no se les molesta, apenas ven que llega una persona lo abordan, sin importar si tiene o no abogado, se lo llevan.

"Son muchos los casos de ese tipo, por esa razón de no terminar el problema van a organizare y pedir al director del Centro de Conciliación Laboral Roberto Ramírez García, que proceda a retirarlos con ello evitar un enfrentamiento que puede presentarse por la desleal competencia" afirmó.

Nos leemos mañana..