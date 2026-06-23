Venta de Coahuila-Durango estafa maestra

La venta de la línea Coahuila-Durango se convirtió en la estafa maestra de la quiebra de Altos Hornos de México, ese recurso será empleado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, para seguir pagando 30 millones de pesos de nómina a sus familiares que son los únicos beneficiados.

Ervey Valenzuela, ex trabajador de AHMSA dijo que esa venta es una burla para los trabajadores y una mentira más el sindico que ha sabido aprovechar la ley para su beneficio hasta la fecha ha pagado cerca de 900 millones de pesos en una nómina inflada compuesta por sus familiares.

“No tiene palabra, en una ocasión el síndico nos dijo que la línea Coahuila-Durango entraba dentro de la masa concursal pero de repente vendió el ramal, sin que traiga beneficio a los trabajadores que siguen sin recibir un solo pesos a pesar de todas las ventas de activo que se han hecho” denunció.

Dijo que entre trabajadores el ánimo sigue caído, pero pese a ello seguirán en resistencia porque no se pueden retirar, esperan que autoridades intervengan y frenen la venta de activos que sigue enriqueciendo al síndico y sus familiares que son los únicos beneficiados, reiteró.

Por otro lado, el Gobierno Federal debe sumarse a las acciones por vender Altos Hornos de México, para ello debe crear una estrategia en el aspecto de los adeudos pendientes con dependencias federales y hasta el crédito fiscal que se aplicó, de lo contrario no podrá avanzarse.

Rolando Marcelo Villarreal Cereceres, empresario dijo que la venta de a acerera no es cosa fácil es un aspecto complicado y aunque ya son varias las prorrogas para la convocatoria, todo se maneja conforme a la ley, es cuando autoridades deben sumarse para destrabar el serio problema.

Lo anterior al recordar que son miles de trabajadores los afectados e incluso involucra a la sociedad por ello reiteró que es tiempo para trabajar juntos en este aspecto ya que es la única forma de conseguir que en realidad la empresa pueda venderse y pagar liquidación a los trabajadores.

“Hay que ser honestos y entender que no es una cosa fácil, hay muchos factores que se involucran, pero de que se tiene un serio problema social de eso no hay duda, la única forma de terminar con el malestar de los afectados es exactamente que se agilice la venta” enfatizó.

En otro tema, es necesario que legisladores tomen en cuenta el bajo apoyo económico que el IMSS entrega a pacientes y acompañantes que por necesidad tienen que acudir atención médica fuera de Monclova, son 30 pesos que en realidad no sirven ni para comprar una docena de tacos.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, dijo que ese aspecto nunca se ha modificado tiene más de cuatro décadas de ser la misma cantidad y a pesar del reclamo de los afectados a nadie le interesa actualizar el apoyo económico.

Calificó como ridículo los 30 pesos al señalar que no alcanza para nada, y en este caso pacientes y acompañantes tienen que gastar en almuerzo y comida puesto que salen en la madrugada y regresan tarde, pero con esa cantidad los obligan a gastar de sus bolsillos para cubrir cuando menos la alimentación.

“No es justo que nadie se preocupe por ese hecho, hay que tomar en cuenta que todos los días pacientes son trasladados a Monterey y otras partes porque aquí no hay atención especializada, eso es correcto pero lo que no está bien es el apoyo para sus alimentos tiene que actualizarse” señaló.

Nos leemos mañana..