Voto de confianza a José Arturo Domínguez

Ante la serie de comentarios en torno al empresario José Arturo Domínguez Arteaga, que ofrece comprar Altos Hornos de México, pero sin capacidad económica, el secretario general de la Sección 288 Francisco Rios Treviño, dijo que es importante darle un voto de confianza.

"Para ello tenemos que esperar al próximo viernes cuando concluye el plazo otorgado por la juez para que deposite el fondo de garantía para participar en la subasta, ya son varias las ocasiones que pide tiempo y reitera que tiene disposición para cubrir con los requisitos y seguir dentro de la puja" recordó.

Dijo que en otro escenario en caso y el empresario no cumpla, entonces existe el plan B formado por Banca Afirme y Cargill, quienes ya anunciaron la formación de una asociación para quedarse con la empresa y es cuestión de esperar para ver cuál de las dos posibilidades se hace realidad.

Indicó que a final no importa quién se queda con la empresa a final lo que se busca es que se venda y empezar el proceso para liquidar a los ex trabajadores al mismo tiempo generar condiciones para reactivar la fuente de trabajo, en estos dos aspectos se encuentran las negociaciones, apuntó.

Por otro lado, emotiva la despedida que ex trabajadores y ex funcionarios sindicales hicieron al Triste Adolfo Ramírez Hernández, quien falleció el pasado lunes por la mañana, todos los presentes en la capilla ardiente, coincidieron que su paso por la dirigencia sindical dejó huella.

Joel Martínez Gaytan, ex integrante de la Alianza Minera Nacional, calificó como lamentable la pérdida del Triste y señaló que es el camino que todos vamos a llegar un día, por eso la importancia de dejar una huella positiva en este transitar por la vida y ser recordado con afecto.

En tanto que Raymundo Limón Ortíz, dijo que el Triste fue una persona que siempre estuvo cerca de los trabajadores, a pesar de que no contaba con cartera o comisión se encargaba de atender a los trabajadores y los apoyaba en trámites ante la empresa y dependencias con quien estaba conectado.

Francisco Rios Treviño, que también estuvo presente en la capilla ardiente, recordó a Adolfo Ramírez Hernández como una persona que luchó a favor de los trabajadores, siempre se identifico por ser una persona tranquila, cada que tenía oportunidad ayudaba a sus compañeros.

En otro tema, Julián Torres Avalos, aceptó la propuesta de utilizar la alcancía que con patrocinio del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción mandó fabricar, la intención es que reciban aportación de la sociedad y se encuentren en condiciones de hacer frente a gastos.

Humberto Prado Montemayor, recordó que a inicios de año tomó la decisión de ordenar la fabricación de la alcancía, en un inicio se la ofreció a Ervey Valenzuela, dirigente de una fracción de obreros, pero detectó que había división entonces optó por esperar a que surgiera otra opción.

"Hoy me encontré a Julián Torres y le ofrecí apoyarlos, aceptó la alcancía y con lo recaudado esté en condiciones de cubrir la serie de gastos que se origina por el constante desplazamiento a México y otros gastos que se origina por la lucha a favor de los ex trabajadores de AHMSA" señaló.

Ante la aceptación, se pusieron de acuerdo para que en los próximos días acuda a la bodega donde se encuentra la alcancía y la coloque en un lugar donde haya mucha movilización de personas, de entrada puede ser en el Mall o paseo Monclova o en otro céntrico lugar para que más gente haga su aportación económica, apuntó.