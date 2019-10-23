POR: MANUEL DURÁN FLORES

PREVENCIÓN

Para gente grande.

Prevenir enfermedades es el eje principal de la edición 2019 de la “Semana de la Salud de la Gente Grande”.

La campaña promovida por la Secretaría de Salud del Estado a cargo del Dr. Roberto Bernal Gómez, semana que del 21 al 27 de octubre, atenderá con acciones de promoción, prevención y control de enfermedades a la población mayor de 60 años.

Pero la salud no es sólo física, sino también emocional, y es por eso que además se pretende involucrar a familiares, y generar conciencia a través de redes sociales, sobre la importancia de mantener activos a nuestros adultos mayores, quienes merecen toda nuestra atención, tiempo y respeto.

En antaño cuando se quería distinguir y honrar a alguien con un trato muy especial, la gente solía decir, “eso está reservado para la gente grande”.

No cabe duda, que el dicho sigue vigente en Coahuila.

RECONOCEN A LA UTRCC

Reconocen a UTRCC.

La UTRCC recibió esta mañana la constancia y ratificación de cumplimiento como Oficina Verde por implementar mejores prácticas para el ahorro de energía y recursos en favor de nuestro ecosistema, galardón que ofrece la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila a cargo de la Bióloga Eglantina Canales Gutiérrez.

Este tipo de reconocimiento se entregaron a diferentes empresas e instituciones coahuilenses que promueven el cuidado del medio ambiente como el cuidado del agua y el ahorro de energía a sus empleados o alumnos, según sea su caso.

Este año solamente tres instituciones educativas del estado obtuvieron tal distinción y ratificación, en el caso de la UTRCC todo el personal administrativo, docente y alumnos se encuentran comprometidos con el medio ambiente.

El Rector de la UTRCC Lic. Alfredo Oyervides Valdés agradece la suma de voluntades de toda la población estudiantil, personal administrativo y docente por llevar a cabo esta importante tarea para generar un impacto favorable y promover la cultura del cuidado y preservación al Medio Ambiente. ¡Enhorabuena!

COAHUILA FIRMA CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE

Suelo sustentable.

Con el objetivo de coordinar acciones en materia de regularización de la tenencia de la tierra dentro del territorio de la entidad para que los avecindados y sus familias tengan certeza y seguridad jurídica sobre los lotes que poseen, mediante la escrituración definitiva e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Gobierno del Estado firmó Convenio de coordinación de acciones con el Instituto Nacional del suelo sustentable (INSUS).

En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), Jericó Abramo Masso, firmó este importante documento junto al Director General del INSUS, José Alfonso Iracheta Carroll, y del Director de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), Miguel Ángel Leal Reyes.

“Este acuerdo entre nuestro Estado y el INSUS permitirá que más personas del campo y más personas que están viviendo en áreas urbanas que antes eran ejidales, hoy puedan escriturar de manera más ágil y a un mejor precio”, comentó el titular de la SEVOT.

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