POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

EL TURISMO SE FORTALECE EN COAHUILA: MARS

Turismo fortalecido en Coahuila.

Coahuila expone lo mejor de su riqueza natural, gastronómica, cultural e histórica en el Senado de la República, en una muestra que hoy puso en marcha el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien destacó que la entidad se ve fortalecida en su economía con un turismo dinámico y fuerte.

Al inaugurar la exhibición, acompañado de la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila; de la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Guadalupe Oyervides Valdez, y de la senadora por la entidad Verónica Martínez García, el Gobernador afirmó que Coahuila transita hacia una ruta más consolidada en la industria del turismo, sector en el que hay inversiones superiores a los mil 200 millones de pesos, que generan más de 3 mil empleos formales directos.

“En Coahuila, el turismo sigue creciendo y posicionándose como una industria sólida gracias a que tenemos seguridad y a que los empresarios confían en la entidad e invierten en diversos segmentos, como hoteles, restaurantes y servicios”, expresó el Mandatario estatal.

OFERTARÁ COAHUILA MIL 200 PUESTOS EN FERIA DE EMPLEO DE TORREÓN

Ofertan empleo.

Un total de mil 200 empleos son los que ofertará el Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría del Trabajo en la Feria del Empleo, que se celebrará mañana 30 de octubre en el Gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón.

Raúl Alejandro Garza del Valle, coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE), informó que la finalidad es brindar varias opciones de trabajo a los buscadores en un mismo sitio y que se inserten en el mercado laboral.

Al tiempo que informó que 4 de cada 10 personas consiguen un puesto con este programa.

La inauguración será a las 10:00 horas, pero la feria arranca desde las 08:00 y culminará a las 14:00 horas; la atención es totalmente gratuita.

Algunas de las 40 empresas participantes son Lear Corporation, Easyway, Carnes Muma, HEB Independencia, Guardia Nacional, Corporativo Misol, Megacable, Crowne Plaza y BBVA.

Habrá opciones para todas y todos de los puestos ofrecidos, como mecánico, operarios, jefes de servicios, ingenieros y arquitectos. Los sueldos mensuales van de los 4 mil 600 a los 48 mil pesos.

Invitan Estudiantes de Jurisprudencia de la UAdeC a Simulación de Asamblea de la ONU

Turismo fortalecido en Coahuila.

El próximo 8 y 9 de noviembre, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, e integrantes del Capítulo de la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho (The International Law Students Association ILSA), llevarán a cabo la Simulación de una Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.

Para representar a uno de los delegados de 50 países seleccionados, se convoca a inscribirse y participar a estudiantes universitarios de las áreas del derecho, relaciones internacionales, administración, psicología, ciencias sociales, trabajo social, economía, entre otros, de la máxima casa de estudios y universidades de la región, el estado y el país; tiene valor curricular y el costo de inscripción es de 200 pesos.

POTENCIAR ESTUDIANTES

Los municipios del estado precisan de toda la colaboración posible a efecto de potenciar sus riquezas y bondades, por lo que en tema de suma de esfuerzos cada idea proyectada abre una nueva oportunidad.

En este sentido se celebró la firma de un convenio realizado entre la Secretaría de Economía que en el estado dirige Jaime Guerra Pérez y la rectora de la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente, Adriana Elizabeth Vidal Caballero, con el compromiso de generar oportunidades de desarrollo mutuo entre los estudiantes, egresados y la cartera encargada de consolidar nuevas inversiones en la entidad.

Uno de los puntos más importantes del convenio establece impulsar el emprendimiento entre los alumnos para que a través de su iniciativa y los conocimientos adquiridos en la Universidad Tecnológica, generen nuevas empresas para el municipio y la región, lo que cierra un círculo virtuoso en el que vinculando esfuerzos, el beneficio es de todos.