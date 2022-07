Ante el constante aumento de las tasa del Banxico, el lector podrá preguntarse ¿Y esto como me afecta? Como persona física de muchas maneras si es que, es poseedor de deudas a tasa variables y créditos. Pero algo que no debe soslayarse, es que, si usted es de Coahuila, estas alzas de tasas pueden acrecentar el pago por intereses que de la enorme deuda que la entidad contrajo en gran parte en el sexenio de Humberto Moreira Valdez. Una deuda que ya roza los 44 mil millones de pesos, y de los cuales se solamente en pagos de redito y algo de capital el gobierno estatal paga, alrededor 4,500 millones de pesos anuales, un diez porciento de su ingresos totales, algo así como de 11 a 12 millones de pesos por día.

Esto además de la carga que es para el erario estatal, tiene un efecto sustitución con otras aéreas pues, se deja menos dinero para infraestructura, salud, educación y programas sociales por estar pagando una deuda tan grande. Que no está de más decir, tuvo en su erogación mucho gasto corriente, y poca infraestructura que pudiera dar un rendimiento de capital o en beneficio social para la entidad en los años posteriores. Fue un verdadero bacanal de deuda, que ahora, en esta resaca colectiva nos toca a todos pagar por ella. Si a todo lo anterior le agregamos que las dos administración siguientes no dejaron de contratar deuda, que la ultima fue 1300 millones de pesos y que al ser menor al 5% del egreso del ejercicio no necesito aprobación del congreso local. Y además con el aumento de las tasas podría darse el caso, que el Estado perdiera dos o tres años de pago real al capital, por estar cubriendo solo los intereses, esto nos lleva a pensar que la deuda, no solo es un una deuda sino la deuda del siglo. Porque no se ve el final de esta, no al menos hasta 2050 o quizás 2060. Que, si no se toman medidas para tener un presupuesto equilibrado, mejorar la recaudación local o tener una diciplina financiera, nos toque incluso 100 años de deuda financiera en nuestro macondo del desierto.

¿Qué hacer?

Las respuesta es en principio sencilla como las aritméticas financieras familiares, se debe de ganar mas o gastar menos. Ganar más, por ejemplo, muchos argumentan que hay presionar al pacto fiscal para que nos den más dinero, desde el erario federal, pero esto sería una medida egoísta desde la perspectiva federalista, federalismo que tanto costo para implementarse. Pero claro siempre, se puede, pedir un poco más.

Otra manera de ganar más seria aumentar las recaudaciones estales, pero esto además de ser un molesto para la ciudadanía, tiende a ser nocivo para el crecimiento económico, pues se desalienta la inversión, el consumo, y la competitividad. El otro lado, de la moneda, es gastar menos, esto tampoco es tan viable porque , no se puede dejar a un lado la infraestructura, la educación, salud y programas sociales, por intentar tener un superávit en las cuentas.

La tercera vía, sería la eficiencia, replantearnos desde cero, el gasto del erario, y ser lo mas Pareto-eficientes en el mismo. Un ejemplo, es el concentrase en gasto de infraestructura que detone el crecimiento económico en otras zonas económicas del Estado no solo la laguna y el sureste, para que así, aumente la recaudación porque aumento el PIB estatal y con ello el empleo y la riqueza de sus habitantes. Pero esto es solo una medida de muchas que el Estado de bienestar de la entidad se debe plantear para ser lo más eficiente posible para el bien de todas y todos lo coahuilenses.

Gracias