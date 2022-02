Nfts la nueva frontera del valor

La nueva fuente de valor en un mundo cada vez más virtual

En esta ultimo año el lector podrá haber notado, que en muchos anuncios de las redes sociales de vez en cuando aparecen anuncios de NFTs, ¿Pero que son en realidad estos bien virtuales? ¿Es una tendencia, una burbuja o como el bitcoin al parecer es el futuro de la propiedad individual? Para poder abordar el tema sería preciso definir que es un NFT, como su siglas lo dice, son No fungible token, es decir es un bien virtual que por su cadena de blockchain no puede ser replicado, que es único en todo el mundo, y a diferencia de una criptomoneda no puede ser mutuamente cambiable por otro bien. Es decir, su valor esta referenciado en una moneda digital y varia según la oferta y demanda de este. La gran diferencia con el bitcoin estriba que no es una tasa de cambio per se, sino un bien que al ser único se pude vender o comprar. Imaginemos el Doctor Gachet de Vicent Va Gogh, obra única que su valor está en que a pesar de que en muchas casas de hípsters y consultorios hay copias digitales colgadas en la pared, el valor de la original es inmensamente mayor que cualquier copia, y esto es por el principio de la escasez, solo hay una obra pintada de Paul Gachet pintada por el artista, y esto hace que sea tan valorada por muchos en el mundo entero. Lo mismo pasa con los Nfts, el bien virtual, es único, y da al dueño la seguridad que posee el bien original, o que le permite ganar plusvalía siempre y cuando los demás consideren que ese mismo bien es da valor y que tendrá valor en el futuro. Es esta gran estructura Lockena, de dar valor colectivo a ciertas cosas según su escasez y uso, o que permite que papel como el dinero fiduciario, o dinero como el bitcoin, bonos, etc. tengan valor a través del espacio y tiempo y nos permita además de ser una medida de cambio, de cuenta un forma de conservar el valor a través del tiempo.

Seguramente los Nfts llegaron para quedarse como un tipo de bien virtual, pues la tecnología de encriptamiento permite no solo tener bienes de arte digital, sino también música, documentos importantes, boletos de avión o cine, o todo o que requiere que dos o más partes estén seguras de su autenticidad, será de lo más común en el futuro cercano usar la tecnología Ntf para ir a ver al cine, comprar un terreno o casa, y todo articulo del cual al comprar queramos tener la certeza de su origen y calidad.

Gracias.