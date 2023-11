Fue el día de ayer cuando el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado propuso al cabildo en pleno la propuesta de dejar a cargo de la dirección de Seguridad Pública Municipal a Fernando González Dodero misma que fue aceptada sin que nadie, absolutamente nadie chistara aunque sea de los dientes para afuera, hombre ni siquiera para "taparle el ojo al macho '.

El ex Gateby ex jefe de muchos departamentos Policíacos en esta entidad Fernando Dodero fue colocado desde las mismísimas alturas, es decir desde el Gobierno de Coahuila y con ello el edil de la localidad no tuvo más remedio que aceptar el llamado Mando Único al cual al inicio de su administración se negó públicamente a aceptarlo.

Lo más cuestionable aquí no es la presencia de Fernando González Dodero si no la actitud servil de los regidores tanto de su rebaño albiazul como los de enfrente que se muestran más sumiso que los mismos panistas.

Y es verdad es sujeto trae buenas cartas que lo respaldan como un Comandante operativo y confiable pero al menos para evitar "el que dirán" alguno de ellos debería de haberlo cuestionado y poder hacer así un ayuntamiento más democrático y no lo que hasta hoy siguen gritando, que los tienen bien arreglados.

El único que le hizo al valiente fue el abogado y regidor de Morena quien al menos hizo dos o tres preguntas directas al nuevo funcionario, y aunque nada incómodas al menos se atrevió a cuestionar y no solo a levantar la mano

LLEGA A MONCLOVA

Quien estará en Monclova el día de hoy es el Gobernador con licencia de Nuevo León Samuel García quien busca la Presidencia de México con su partido Movimiento Ciudadano.

El encargado de la construcción del Nuevo, Nuevo león tiene una agenda de dos eventos uno público y el siguiente privado con una cena donde se espera asistan conocidos empresarios de la localidad.

Las invitaciones a la cena corren a cargo de José Erives Fuentes conocido ex priísta que desde hace años milita ya en la oposición y con la venía de Dante Delgado dueño de Movimiento Ciudadano ocupa un cargo en dicho Partido Político.

El otro evento es una crucero en donde el aspirante a la Presidencia saludara a los automovilistas que circulan en dicha arteria dos antes d ella cena.

La presencia que se dió a conocer desde temprana hora de ayer en redes sociales así buen impacto entre la población sobre todo porque se ha anunciado la presencia de Mariana la esposa de Samuel quien es.muy conocida en redes sociales y seguida por millones de internautas, obvio cientos de Monclovenses no son la excepción y seguramente buscarán la foto con ella el día de hoy.