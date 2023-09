Apesta a corrupción

Ya va ser un mes del "incidente" en el antro de vicio llamado el "Secret" el cual ha sido clausurado en varias ocasiones, incluso por vender alcohol a menores de edad .

Pero ahora me dicen que reabrirá sus puertas en una semana, pues las autoridades para tapar el pozo después de una riña donde fue atropellada una jovencita, pidieron a los propietarios que "se calmaran hasta que se pase el chisme" un mes y re abriera de nuevo.

De que privilegios gozan ?.....cuánto fue la multa por la clausura?.....se pago ???.......por qué todo mundo ve los excesos en dicho lugar, menos los responsables de esas áreas ?....

Lo más penoso de todo es que la población entera se entera de la reincidencia en que incurren este tipo de lupanares que lo único que genera es vicio y problemas, en ningún rincón de dicho lugar se ve la sana diversión entre los asistentes entre su mayoría menores de edad y a pesar de las evidencias hay manos que se llenan de billetes y que intercede por este tipo de antros de vicio y creanlo ese tipo de favores jamás de los jamaces son de a gratis.

EL "MAMEY" DIAZ VS EL "BIMBO" GARZA.

Vaya denigrante espectáculo dieron hace unos días dos encumbrados Funcionarios del Ayuntamiento de Monclova en donde los dos conocidos servidores público estuvieron a punto de pasar de las mentadas que no de menta a los golpes.

Dicen que Jaime Díaz director de Ecología en cumplimiento de sus funciones mandó poner un engomado avisando el retiro de una unidad automotriz que estaba en área pública la cual se usaba para la vendimia del automóvil en cuestión.

Al pasar las 78 reglamentarias y haciendo caso omiso del ordenamiento, el funcionario ordenó el retiro con grúa particular del automóvil, lo cual se efectuó.

Sin embargo cuando estaba fuera del despacho del alcalde de Monclova Mario Davila Delgado, el director de Ecología Jaime Díaz fue encargado por el secretario Técnico del Ayuntamiento Héctor el Bimbo Garza quien sin tapujo alguno reclamo a Díaz el retiro de dicho auto, "es mi carro y lo quiero de regreso en el lugar donde me lo recogiste y no voy a pagar no un pin....centavo" dijo el funcionario a su homólogo.

Jaime Díaz sin entender en ese momento el tema le pidió calma a su compañero a quien le pidió con respeto calma y que le explicará a qué se refería.

Sin embargo el Secretario Técnico del Ayuntamiento estaba como loco convertido en Gabino Barrera pues "no entendía razones" incluso llegó a retar a golpes a Jaime Díaz quien afortunadamente no accedió por qué de ser así, creanlo que tinga le hubiera puesto.

"No sabes con quién te metes" "son el más cercano al alcalde" "te puede costar el trabajo, no te metas conmigo" dicen que el Bimbo Garza gritaba para dejar por sentado delante de todos de que lado, según el, masca la iguana.

Fueron varios empleados del ayuntamiento quienes tuvieron que intervenir para que el "affaire" que sostuvieron estos dos "servidores" públicos pues de lo contrario hubieran caído hasta los golpes, así de plano les broto el barrio, el código postal...pasen raza.

URGE ATENDER CRISIS EN EL SISTEMA DE SALUD: VERÓNICA MARTÍNEZ.

Ante la fallida política de salud del Gobierno

Federal, la senadora Verónica Martínez presentó un punto de acuerdo exhortando al

Instituto Mexicano del Seguro Social a atender de manera urgente el desabasto de

medicamentos y la falta de médicos especialistas para derechohabientes.

El colectivo "Cero Desabasto", registró que, en 2022, el IMSS negó 10.8 millones de

recetas, además 1.7 millones fueron surtidas parcialmente, lo que suma un total de 12.5

millones de recetas no surtidas de manera efectiva.

"Las malas decisiones de este gobierno han creado un sistema de salud fragmentado

insuficiente; el déficit de médicos especialistas, desabasto de medicamentos y el declive en

infraestructura hospitalaria, han negado el derecho al acceso a una atención digna",

comentó Verónica Martínez.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, el 23% de los afiliados

al IMSS prefirieron atenderse en el sector privado, por razones de acceso y calidad en la

atención.

Al respecto, la Senadora coahuilense pidió contemplar la situación por la que pasan las y

los trabajadores afectados por la crisis que vive Altos Hornos de México, solicitando al IMSS

mantenga vigentes sus derechos y continúen recibiendo los servicios de salud.

La presente solicitud se realiza en el marco de las lamentables declaraciones del titular del

Poder Ejecutivo Federal que buscan subestimar la difícil realidad en la que se encuentra la

región Centro y Carbonífera.