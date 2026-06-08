Desde semanas, muchas semanas antes estsba ya todo escrito, la estructura, las reuniones constantes, la presencia en campo de sus líderes, oficiales y naturales anunciaban lo que Ayer se vivió, una garrafal arrastrada que el Partido Revolucionario Instituciónal (PRI) le propino a su mas acerrimo enemigo, políticamente hablando: MORENA.

Desde temprana hora ele ejército priista se les vio en todas las calles, avisando a sus fieles que el momento habia llegado, habia que salir a votar.

Y asi sucedió, uno a uno, los miles de fieles priistas se fueron acercando asus respectivas casillas para cumplir su promesa, su gratitud al partido de las causas nobles, el Revolucionario Instituciónal

Ya para las dos de la tarde la inmensa mayoría de lideres priistas ya habían hecho su labor, la misión habia terminado, el PRI estaba ya con el triunfo en la bolsa

En realidad no huno sorpresas, quien anda Metido en Política debe de saber que. El tricolor y sus dirigentes hacen Política justo después de ganar o Perder una elección, saben que sus bases, sus huestes deben de estar atendidas y asi lo hacen.

Ayer ek triunfo no espanto ni mucho menos sorprendio absolutamente a nadie pues todos sabíamos y sabemos que la gente prefiere ser parte de una estructura territorial qué siempre, esta a su lado, y la forma de. Corresponder a esos apoyos es a atraves del voto.

EL MENSAJE DE MANOLO

Lo mejor de esta elección, y hay que destacarlo qué el ganador sin duda alguna, quien levanta la mano como el mejor lider Nacional del priismo es nada mas y nada menos que el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas.

Demostró a la dirigencia Nacional tricolor que en Coahuila las cosas se hacen en equipo, con organización y con el inquebrantable ímpetu de ganar.

Hoy Manolo Jiménez se Convierte en el lider Nacional del verdadero priismo, ese que camina al lado de su gente, ese que no abandona, esewue abandera las causas mas nobles, ese que promete y cumple, ese que arrasa y gana.

EL SARAPE DE FRONTERA EL GRAN PERDEDOR

Los que se vieron muy pero muy mal para la foto y peor para el video, fueron los alucinados de Ciudad Frontera agrupados en un grupusculo que se hacen llamar "El Sarape" quienes demostraron que la Política en serio, la real, la formal les queda grande, muy GRANDE.

Desde meses atras ese grupusculo se empeño a todas luces de hacer notar con todo mundo vendiendo la idea de ser excelentes Operadores políticos capaz de hacer ganar a cualquier candidato, pues presumen de control total.

Incluso hubo quien les hizo caso y metieron a chaleco a uno de sus sus integrantes como suplente de fórmula del Gachupin.

Pepe Cerda quien se dice el ideologo de ese grupusculo de alucinados fue incluido, y ayer se demostró lo que todos sabiamos, el mentado Sarape son puro jarabe de pico.

Y es que aunque el triunfo del Gachupin es incuestionable los números arrojan una realidad, en Frontera no logro penetrar y simple y sencillamente perdieron, no les. Alcanzaron los votos para ganar el municipio.

Aquí se revelo un gran verdad, el Sarape es simple u sencillamente un grupusculo qué son mas palabras que hechos.

Igualmente el resultado arroja que aunque resultó Ganador el Gachupin, el gran perdedor de Ciudad Frontera fue el grillo maestro Pepe Cerda qué dejo en claro que no trae sal, ni para el Guacamole.