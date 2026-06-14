Coahuila se puso la verde

Con gran efervescencia futbolistica inicio Coahuila el Mundial de Fútbol Soccer pues el día de la inauguración en nuestro Pais no hubo dependencia o escuela que se pusiera su playera verde.

Y es que desde muchos dias antes el responsable de Mejora Gabriel Elizondose dio a la tarea de darle continuidad al Programa Coahuila Pal. Mundial y se repartieron playeras verde en todas las escuelas publicas de Coahuila y los empleados Estatales también portaron su playera durante el día de la Inauguración.

La verdad tanto los estudiantes de todas las escuelas y empleados de Dependencias de Gobierno lucieron mas que bien al darle mucho colorido a esta Fiesta Mundialista, bien por Gabriel Elizondo quien recibió los aplausos por el detallazo.

CON UN PIE FUERA DEL PAN

La que ya tiene no solo un pie, si no además toda su humanidad de la dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) es la que descorordino los trabajos electorales del otrora poderoso partido político.

Cuentan quienes le saben al tema que la Monclovense no solo metió la pata, si que hizo tan mal las cosas que hoy aquel partido político que estuvo a unos cuantos votos de ganar una Gubernatura local, de tener el Control político de poco mas de la mitad de nuestro Coahuila, hoy sea posicionado en el último lugar de las preferencias electorales, y no miento ni es personal, ahí están los numeros, esos NO mienten.

Elisa logró como dirigente Estatal del PAN algo que tenemos que reconocerle y fue reunir a la mayor parte de la militancia, si no es que al cien por cuento de los albiazules, si señor los reunió pero en su contra, y eso absolutamente NADIE lo puede negar.

EL EVENTUAL FRACASO DE LA FIFA 2026

Con un impacto económico total previsto por 80.000 millones de dólares –30.500 millones de dólares solo para los Estados Unidos– y ganancias que la FIFA estima para sí misma por entre 11.000 y 14.000 millones de dólares –cifra esta última que casi duplicaría los 7.500 millones de dólares embolsados por este organismo internacional privado durante el ciclo mundialista Catar 2019-2022–. A esas cifras no se les catalogaría como fracaso y menos si se trata de un mundial de fútbol publicitado como el más grande de la historia (48 selecciones nacionales, 104 partidos, tres países organizadores).

Sin embargo, a unos cuantos días del inicio de la Copa Mundial el ánimo de las poblaciones de los tres países sede no precisamente expresan el propio de una gran fiesta deportiva. En un estudio realizado en Estados Unidos durante el mes de marzo por Pew Research Center, se señala que el 66% de la población encuestada no muestra interés alguno en seguir la justa mundialista, que el evento solo será probablemente seguido por el 28% y que solo el 14% mostrará un mayor interés y atención. De esa población encuestada y que muestra intereses por el Mundial 2026, el 54% son migrantes, destacando los asiáticos con un 44% e hispanohablantes con un 42%.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue sistemáticamente diseñada y promovida por sus organizadores y patrocinadores como un macroevento elitista y excluyente en esencia. No solo por los altos precios de las entradas a los estadios y de los servicios anexos que requieren los turistas que acudirán a las sedes, sino porque la promoción se canalizó a sectores sociales privilegiados como los consumidores de alto poder adquisitivo, los ejecutivos de corporaciones, el turismo de alta gama, los personajes del medio del espectáculo, los directivos y exjugadores y los influencers. Ese es el nicho de mercantilización de la FIFA y sus socios comerciales, quedando el resto de los 1.500 millones de aficionados confinados, si bien les resulta, a la televisión de paga y atados al sofá de su casa. El mundial de fútbol no es más de los pueblos, no se vive en las calles, ni en los barrios y ni entre los aficionados de las clases sociales populares. Un mundial que se percibe como cuando el propio dueño de la casa no es invitado a la fiesta pese a que aportó –a través de sus impuestos– los insumos necesarios para su organización y realización.