Los que son ya y en calidad de urgencia candidatos a unas buenas sesiones con psicólogos, (unos que otros con psiquiatra) son los seguidores del aún Sub Secretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejia Berdeja quienes a pesar de que en mil formas les han dicho que su "gallo" ya está desplumado ellos simplemente no entienden.

Fue este fin de semana cuando el líder Nacional de Morena Mario Delgado Carrillo y el Presidente Nacional del Consejo de ese partido Alfonso Durazo arribaron a Coahuila en dónde se reunieron con una (cada vez menos) parte del Consejo Estatal de Morena en Coahuila liderados por Yamile Mtanus quienes fueron refrescados de su memoria y les volvieron a decir que en Coahuila no hay más precandidato a la Gubernatura que el senador con licencia Armando Guadiana Tijerina.

Y aunque de forma tranquila, suave y cordial los encargados de meter paz en este embrollo trataron de calmar los ánimos los presentes estaban como Gabino Barrera : no entendian razones.

Lo más grave es que su "líder" o "gallo" o como lo llamen o sea el mismísimo Ricardo Mejia Berdeja no ha sabido calmar los ánimos de sus seguidores y más grave aún es que desde la CDMX y usando a sus leales seguidores sigue echándole gasolina a la lumbre que el mismo inicio.

Grave por qué cada vez son más delicados los posicionamientos que hacen esos "seguidores" de Mejia pues incluso están ya repelando de su líder Nacional Mario Delgado a quien incluso un líder obrero de Monclova amenazó con "raparlo" cuando visite esta región.

Igualmente este tipo de manifestaciones nocivas están a un paso de tocar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues todos saben que la desicion de postular a Armando Guadiana salió de su oficina.

Lo cierto es que Armando Guadiana tiene un grave problema pues a unos días de que sé dé inicio formalmente a las precampañas internas el senador con licencia se enfrenta a una grave campaña de odio dirigida desde CDMX específicamente desde las oficinas de la sub secretaría de seguridad pública Federal....y eso es muy grave.

-

ALISTANDO LICENCIAS

Los que andan casi desbocados por solicitar licencia para ir en busca de.ina cándidatura que los lleve a una Diputación local son algunos regidores del ayuntamiento de Monclova.

Dicen que aunque aún no han definido las reglas de ir en Coalición tanto los ediles del PRI como los del PAN se andan ya rasgando las vestiduras por ser tomados en cuenta.

Edith Hernández, Rocío Pizaña, Carlos "El Perro" Herrera, Cynthia Villarreal y hasta la recientemente desposada Valentina Aranda andan bien cilindreados buscando dar el "paso de la muerte" y brincar como chapulines de un puesto a otro.

De quién al parecer está en Stan by analizando sus posibilidades reales no solo de ser nominados si no poder ganar una elección constitucional es el también regidor Theodoros Kalionchiz quien analítico está esperando que los tiempos sean los idóneos para ver si va o simplemente se espera.

La verdad sea dicha entre los que se rumora no hay trabajo político que les permita presumir un buen respaldo de capital político pues una cosa es haber llegado hasta donde están por méritos propios o simplemente estar presumiendo un puesto que se ganaros Gracias a un compadre, comadre y por ser solo barberos o comparsas de políticos encumbrados, o lo peor por "su cara bonita".

-

LA LEALTAD TRAE BENEFICIOS

Quien dicen está más que puesto para "lo que venga" es el dirigente Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP,) Samuel Rodríguez Martínez profesor el y reconocido como Coahuilense desde hace unos años.

El profe nacido en Tamaulipas ha sido sin lugar a dudas un soldado leal de su Partido el tricolor a quien le ha dedicado desde hace muchos años tiempo y mucho espacio.

Samuel ha sabido servirle al Estado en diversas ocasiones en diversas esferas en dónde ha dado resultados más que favorables, y que decir de las tareas políticas en dónde ha sabido responder con buenas cuentas a quien le da dichas encomiendas.

Según se dice, será en estos días cuando el profesor Samuel sea llamado a ocupar otra encomienda más por parte de su amigo el Gobernador Miguel Ángel Riquelme en dónde seguramente hará un trabajo excelente, adelante.