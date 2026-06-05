El que ayer falleció víctima del maldito Cáncer fue el alcalde de Torreón Coahuila Carlos Alberto Román Cepeda.

La noticia corrió como reguero de pólvora desde media nañana de ayer y fue inmediatamente confirmada por sus familiares.

Roman Cepeda fue Diputado Federal, Diputado Federal y posteriormente alcalde de Torreón.

Desde hace ya algunos años fue diagnosticado con Cancer y dicho mal le impidió ejercer su mandato de tiempo completo pues alternaba sus funciones con sus tratamiento.

Su imagen poco a poco se fue mermando pues de poseer una figura atlética poco a poco empezó a lerder peso y sus folículos pilosos poco a poco empezaron a perder presencia.

Ayer mismo políticos del Revolucionario Instituciónal utilizaron sus redws sociales para manifestar su pesar.

Descanse en Paz.

FIELES A SUS COSTUMBRES

Los que siguej rindiendo culto sl desorden, a la desobediencia pero sobre todo al escandalo son algunos seudolideres "de izquierda" de Ciudad Frontera quienes al verse derrotados anticipadamente por el trabajo y una buena promoción su principal arma es la de armsr escandalos para pasara a convertirse en víctimas.

Un grupo de gente que sigue pensando en sus epocas radicales de obreros de linea proletaria, vandalizo ayer una reunion de vecinos quienes fuerln acusados de estar repartiendo dinero.

Sin más pruebas que sus mismos alucinados dichos los seguidores de Morena y del Partido del Trabajo acusaban a varios vecinos de estar dando dinero a favor de cierto candidato priista.

El alboroto fue tanto que los vecinos del lugar llamaron a la policia para que impusieran el orden.

Sin embargo cuándo los gendarmes se hicieron presentes fueron recibidos con insultos y agresiones pues ahora después fe hacer infundadas acusaciones de presunta corrupción electoral, pasaron a ponerse en el papel de agredidos por las autoridades.

El resultado: todos los facinerosos fueron puestos tras las rejas por alterar el orden público y resistencia a la autoridad.

Ahi vino el drama pues después se dijeron víctimas del sistema autoritario y corrompido qué impidió su libertad de expresión y no se cuantas yerbas más.

La recomendación: señores pónganse a defender como hombres lo que como plañideras hoy están tristemente lamentando.

LA DEA Y MÉXICO, LOS DESENCUENTROS

Un nuevo capítulo de tensiones entre la DEA y México se ha abierto. Esto, después de la publicación de un reportaje que explica cómo, en 2010, la Agencia estadounidense abrió una investigación sobre un supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial que López Obrador encabezó en 2006.

El reportaje admite que, en 2011, el Órgano de Control de la DEA no encontró evidencia contundente que demostrara la acusación, y cerró la investigación. Sin embargo, la oposición en México ya usa este argumento para arreciar una campaña contra el gobierno federal a meses de que el país realice la elección presidencial.

Y es que, casualidad o no, el reportaje fue publicado en el momento más crítico de las campañas electorales de México y Estados Unidos, donde la disputa de un proyecto político trastocará las relaciones bilaterales que ambos países han construido con sus actuales gobiernos.

¿Qué intereses tendría la DEA en tomar partido por uno u otro bando e intervenir en los procesos democráticos? La respuesta, tal vez, se remonta años atrás, con una declaración de Marcelo Ebrard.

El punto de inflexión

El 25 de octubre de 2020, el entonces canciller Marcelo Ebrard concedió una entrevista a la Revista Proceso. En ella, afirmó que el Estado mexicano revisaría los términos de su cooperación con la DEA.

El anuncio lo hizo después de que el 15 de octubre de ese mismo año la DEA arrestara en Los Ángeles, California, al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusándolo de 5 cargos, todos relacionados al narcotráfico.

La detención también fue a menos de un mes de la elección presidencial que sacó a Donald Trump de la Casa Blanca. Y meses después de que Marcelo Ebrard y el entonces Secretario de Seguridad en México, Alfonso Durazo, remitieran una carta al gobierno norteamericano sobre la existencia de cárteles estadounidenses.

El día después de la detención, el presidente López Obrador calificó el arresto de Cienfuegos como "un hecho muy lamentable" y una muestra "inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública en el país durante el periodo neoliberal".

Días después, en un cambio inusual de narrativa, el presidente dijo que el gobierno de los Estados Unidos nunca le informó sobre alguna investigación acerca del exsecretario de la Defensa Nacional, "cuando existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar".