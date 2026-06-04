EL QUE CALLA....

No es por intriga, pero vaya lio en el que anda metido el Delegado del Bienestar en Coahuila Américo Villarreal quien desde ayer mismo Estados Unidos le retiro visa.

El Retiro de este documento es equivalente a que te declaren persona NO GRATA en aquella Nación, en suma,. No quieren que pongas un solo pie en esa Nación.

Y aunque medios de comunicación de talla Internacional y comunistas prestigiados daban por hecho el Retiro del documento nadie en el Gobierno Federal mucho menos en Morena dieron añguna respuesta oficial.

Cuestionado al respecto en un evento oficial Américo Villarreal hijo del Gobernador de Tamaulipas a quien por cierto también le fue retirada su Vida se limitó a lls reporteros "No tengo comentarios al respecto" y aquí además de la duda también entra el dicho : "el que calla... Otorga".

NO LO DESMIENTEN

El que trae literalmente a "pan y agua" al diputado Federal Ricardo Mejia Berdeja y al Legislador local Tony Flores es su ahora ex amigo Fernando Rodríguez presidente estatal del Partido México Avantw.

Y es que el Castañense a señalado y acusado de todo a ambos personajes a quiénes no baja de malandros, bandidos, mentirosos y Traidores entre otras tantas linduras.

Ahora Fernando Rodríguez con pruebas en mano señalo como Tony Flores diputado local por el Partido del Trabajo (PT) le "patrocino" a Mejia Berdeja un departamento de mas de un millon de dólares.

El "Pequeño Departamento" esta ubicado en la ciudad de México nada mas y nada menos que en Polanco la zona mas cara y exclusiva de todo América Latina.

Según Fernando Rodríguez ese "regalo" fue parte de las dadivas que Tony Flores le entrega a Mejia Bedeja por los contratos multimillonarios de Carbón que las compañías de Tony recibía.

Igualmente señala que adenas Mejia Berdeja recibió 50 millones de pesos por haberle dado la Diputacion local Plurinominal a Tony Flores.

Directo a la yugular se les fue Fernando Rodríguez a Mejia Berdeja y Tony Flores quienes solo atinaron a decir que Fernando Rodríguez "esta loco", pero ninguno de los dos, fue capaz de desmentir lo dicho.

DOS GOBERNADORES MÁS DE MORENA EN LA MIRA DE LA DEA

Alfonso Durazo y Américo Villarreal estarían bajo investigación en Estados Unidos, según publicó el diario Los Angeles Times este miércoles 3 de junio. No obstante, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron la información y señalaron que no hay evidencias de una supuesta indagatoria.

Las supuestas investigaciones contra los dos gobernadores mexicanos habrían llevado a la cancelación de sus visas. Sin embargo, su tránsito por Estados Unidos no se habría visto afectado debido a que cuentan con un permiso especial por presuntamente "cooperar" con las autoridades estadounidenses bajo el esquema de "beneficio público significativo", según el medio estadounidense.

La información publicada por LA Times se sustenta en testimonios de personas familiarizadas con el caso, quienes hablaron bajo condición de anonimato. A partir de esos señalamientos, trascendieron los delitos que presuntamente investigan las autoridades estadounidenses.

¿Qué delitos presuntamente atribuye EU a Durazo y Villarreal?

Según la publicación, los dos gobernadores de México estarían relacionados con actividades de crimen organizado.