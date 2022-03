FRUCTÍFERA REUNIÓN

Excelente y productiva reunión sostuvieron el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado y el rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro Alfredo Oyervides Valdez.

Fue ayer cuando el rector Lic. Jesús Alfredo Oyervides Valdés sostuvo la reunión con el alcalde de Monclova Dr. Mario Dávila Delgado, la Regidora de Educación Profa. Rosadina Rotuno Aguayo y la Directora de Educación Profa. Gladis Villarreal González, para afinar detalles para la próxima semana para llevar a cabo la firmar de convenio de colaboración entre Universidad y Dependencia Gubernamental para el beneficio de los estudiantes de la localidad.

Dentro de esas aportaciones la UTR anunció que participará con alumnos del diplomado en gastronomía en la semanas cultura Monclova 2022 en donde los alumnos aportarán sus conocimientos en una muestra gastronómica que se llevará a cabo el jueves 24 del presente mes.

REALIZA COAHUILA OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN EN TEMPORADA DE CUARESMA

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, informó que como resultado de las jornadas de inspección que el personal de salud ha realizado por la temporada de

Cuaresma, se realizó la suspensión temporal de 7 negocios.

La dependencia indicó que de la semana del 28 de febrero al 14 de marzo se efectuaron un total de 114 verificaciones en las Jurisdicciones Sanitarias de Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Monclova, Cuatro Ciénegas, Torreón, Francisco I. Madero y Saltillo.

La Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario dio a conocer que las suspensiones se distribuyeron de la siguiente manera: 1 en Monclova; 1 Torreón; 2 en Francisco I. Madero; 3 en Saltillo.

Respecto al giro del negocio y motivo de cierre temporal, la Subsecretaría detalló que una de ellas ocurrió en una pescadería al detectar malas prácticas de higiene; 3 en restaurante por malas prácticas de higiene y no contar con documentos; 3 en purificadoras por no tener aviso de funcionamiento, falta de documentos, además de que la cabina de llenado no se encontraba aislada.

Asimismo, explicó que para continuar con las acciones impulsadas por el Gobierno de Coahuila para la regulación y verificación de establecimientos durante la temporada de Cuaresma, se ha hecho un total de 50 capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene a mil 396 personas en las 8 jurisdicciones sanitarias.

ESTABLECE COBAC CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES DE COAHUILA

Con el objetivo de evaluar programas para becas, servicio social y estadías, uso de talleres y laboratorios para prácticas de estudiantes y proyectos de investigación, el Colegio de Bachilleres de Coahuila estableció un convenio de colaboración con las Universidades Politécnica de Piedras Negras y Tecnológica del Norte de Coahuila, atestiguado por el Secretario de

Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro.

"Acercar las universidades a los estudiantes y capacitarlos para su ingreso al sector productivo, es objetivo de este convenio", manifestó el titular de la Secretaría de Educación, al destacar que las 17 instituciones educativas públicas de nivel

superior en el estado ofrecen formación de primer mundo.

"Queremos que continúen sus estudios y aprovechen las oportunidades de conocer la oferta educativa de las universidades, que les permita tomar una decisión importante para toda su vida", enfatizó.

Por su parte, el Director General del Colegio de Bachilleres de Coahuila, Leonardo Jiménez Camacho, dijo que a través de esta coordinación, los alumnos accederán a becas académicas, deportivas, culturales, de innovación tecnológica, científica e inventiva.

También la realización del servicio social, estadías técnicas, asesorías y tutorías, préstamo de instalaciones, mobiliario y equipo, así como proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.