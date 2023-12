HABEMUS GOBERNADOR

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla z y por fin luego de meses después de su avasallante triunfo en las urnas, Manolo Jiménez Salinas se convirtió ya en el Gobernador de Coahuila.

El joven político que llegó arropado por la Coalición PRI PAN y PRD tomo protesta legalmente ante el poder Legislativo de la entidad y ante la presencia de Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila Miguel Mery Ayup y ante Miles de invitados.

Fue así como El hoy ex mandatario Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la estafeta como jefe del Ejecutivo a su sucesor quien desde el primer minuto del día uno de Diciembre de 2023 convierte ya en el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las fuerzas vivas de la política Local, la fuerza económica de todos los rincones de Coahuila representada por empresarios de todos tamaños se hicieron presentes para atestiguar el evento.

El parque las maravillas de Saltillo ciudad Capital fue verdaderamente insuficiente para albergar a Miles de ciudadanos que se apersonaron en el lugar para dar fe personalmente de lo que fue una verdadera fiesta político de recibimiento del nuevo Gobernador.

ESTRATEGIA

Sin duda alguna lo que más llamo la atención además de su mensaje en dónde dejo en claro que será su gobierno un ente de Territorio y "no de escritorio" fue que en los nombramientos que hizo de su gabinete legal y ampliado figuran personajes así, literalmente de todas y cada una de las regiones que conforman esta entidad.

Igualmente Manolo Jiménez Salinas Gobernador le dio cumplimento cabal a su palabra de integrar en su gabinete a perfiles de todas las tendencias ideológicas y le dio espacio también a representantes de los partidos políticos con los cuales fue en Coalición y que a la postre le dieron el triunfo electoral en las urnas.

En lo que respecta a las Secretaria para la región centro fue la turismo y pueblos Mágicos que será representada por la simpática Cristina Amezcua González quien tiene ya en su mano dicha responsabilidad la cual sabemos de antemano que le dará cumplimiento a cabalidad a dicha responsabilidad.

A CHAMBEAR DESDE EL PRIMER DÍA

A la que novatearon en menos de 24 horas después de haber asumido su responsabilidad fue al nueva Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila Cristina Amezcua González quien apenas tomó protesta y la mandaron a chambear en representación de su jefe Manolo Jiménez Salinas.

La güerita llegó a Monclova su natal ciudad al centro de la ciudad en donde el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado al lado de su cabildo puso en marcha el encendido del Magno Pino Navideño que fue donado por el Gobierno de Manolo Jiménez y que la verdad sea dicha aporta para deleite de las familia un bonito espectáculo de luz, color y sonido.

NO DEJAN DE MOVERSE

Pese a que a muchos de los calefactos que afanosamente buscan una nominación para ser tomados en cuenta como candidatos a las alcaldías ya fueron apercibidos de que respetarán los tiempos y esperarán las formas, simple y sencillamente la mayoría de ellos se estaban pasando por el arco del triunfo dicha recomendación que me aseguran salió desde hace semanas de quién Gobierna hoy nuestra entidad.

Fuentes bien cercanas a los pasillos de la política aseguran que hay al menos en la región centro de Coahuila muchos calefactos que no les cae nada en gracia la virtual nominación de Mario Dávila Delgado alcalde panista que buscará la reelección apoyado por la Coalición PRI PAN y PRD

Sin embargo las huestes priistas al saber del "agandallar" perdón de la posibilidad de que para el PAN sea también la candidatura a la Diputación Federal por el distrito 03 estallaron en cólera.

Fuentes bien informadas aseguran que son muchos y cada vez más los priistas que están en contra de tal decisión pues dicen que hay que ser equitativos y no poner en charola de plata todas las posiciones a su hoy amigos los panistas.

Incluso hay quien en reuniones públicas han expresado su malestar y cada vez se suman más a dicho grito, pues dicen que hay acuerdos SI, pero que dicho acuerdo deberá de beneficiar a ambas partes no solo a un partido político.

Bajo la consigna de "el voto de los PRIISTAS es para los PRIISTAS" los hoy enojados tricolores amenazan de reunirse y dar la batalla desde abajo, es decir desde los sectores sociales en donde el PRI ha ganado siempre.

Ricardo Rodríguez Rocha en líder sindical y en Diputado Federal fue quien puso el dedo de la llaga y créanlo cada vez se sumas y más voces que apoyan dicha reacción ante lo cual dejara ser la dirigencia priista quien ponga un poco de paz en este acalorado tema de lo contrario, créamelo, habrá problemas y serios.