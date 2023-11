Hay les va otro corrido

Pues resulta que no solo por haber chocado una unidad oficial si no también por haber andado en ella en horas inhábiles y peor aún andando hasta el chongo de ebrio Iván Alvarado a quien ahora podemos decirle ex director quedó fuera de la nómina municipal de Monclova.

El ahora ex mandamás de Desarrollo Social protagonizó un escándalo en la noche hace unas semanas cuando en estado totalmente etílico fue y se estampó con una unidad estática, afortunadamente, lo peor es que la unidad que conducía era propiedad del Ayuntamiento y los más vergonzoso es que el joven ahora ex funcionario iba hasta las vil chanclas.

Aunque el cuerpo edilicio en sesión de cabildo acordó sancionarlo con un mes de suspensión sin goce de sueldo ayer el departamento de Recursos Humanos decidió darlo de baja.

Según los directivos de esa área decidieron cortar el contrato laboral con el ahora ex director pues aseguran que es una sanción ejemplar para todos los servidores públicos ya que no se va tolerar este tipo de conductas.

CON LA MISMA VARA

Lo interesante de este asunto sería que desde el escritorio del alcalde se pudiera medir con la misma cara todos los funcionarios pues aseguran se ensañan con aquellos que no cuentan con el manto protector de "ya saben quién".

Y es que recientemente fue primero Raúl Alcocer hoy es director de seguridad pública quien sufrió las de Caín al soportar el "fuego amigo" de algunos aún Directores quienes aseguran le tendieron una emboscada para poder separarlo del cargo, lo cual les pego y desde el escritorio del alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado se decidió cortar por lo sano y despedirlo, así sin decirle: "Agua va".

De igual forma este joven hoy ex director de Desarrollo estuvo que pagar su lamentable actuación y aunque la verdad se merecía el despido todo mundo espera que la poda sea pareja pues hay dos o tres directores que navegan de muertito y de poco a poco están haciendo más daño que los hoy corridos.

EXIJE JERICÓ MÁS RECURSOS PARA COAHUILA

El Diputado Federal, Jericó Abramo Masso, levantó una vez más la voz ante todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, exigiendo un mejor presupuesto no sólo para Coahuila, si no para las 32 entidades federativas.

Con argumentos claros, basados en números reales, el legislador coahuilense subió a tribuna para dar cabida a su planteamiento en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

"En este debate presupuestal quiero anunciarles a los más de 2,469 municipios de México y a las 32 entidades federativas, que van a recibir casi 7 mil millones de pesos menos que en el 2023", expuso, "este es el nivel de descuido que plantea este gobierno para las entidades federativas y para resolver los miles de problemas que tienen los ayuntamientos en todo el territorio nacional".

Abramo Masso puntualizó que el gasto federalizado para Coahuila será, en términos reales, de 2.1 por ciento menos de presupuesto para el 2024.

"Por qué castigar a Coahuila y a muchos estados del país; a más de 27 estados se les está castigando en términos reales", enfatizó.

"Insisto, por qué ese maltrato a los estados del norte, por qué ese abandono para reconstruir la paz y la tranquilidad", expuso, "en Coahuila dimos el ejemplo de que se puede ser un estado seguro con infraestructura y crecimiento".