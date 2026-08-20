Huele a éxito

El que le esta echando los kilos de más a lss festividades del 337 aniversario de la Fundación de nuestra querida ciudad de Monclova es el alcalde Carlos Villarreal Pérez quien se luce con unas ferias que prometen estar de poca mauser.

El mandamas de Palacio de Gobierno Municipal se a sentado con sus rehdiores, directores y personal en general para que todos dsten atentos y que salga el evento a pedir de boca.

Villarreal Perez además de preveer qué la seguridad sea de calidad para todos los presentes estuvo escúchanos los planes que se tienen para que todo salga en santa paz.

Además hay ya planeada una gran cartelera artística qué llega cargada de un talento conformada por artistas jóvenes que sin duda será el deleite de los presentes.

Hay que tener en cuenta que estos artistas son sin duda alguna los grandes estrellas Nacionales en el futuro y todos en su mayoría prácticamente tendrán la oportunidad de hacer sus inicios en este gran evento que promete ser de gran escala a nivel local.

SE RUMORA

Con gran insistencia se ha empezado a correr el rumor de que la hiy Secretaría de Cultura de Coahuila Esther Quintana tiene ya mss que listas sus maletas para dejar dicho cargo en breve.

Se ha rumorado que la panista quien fuera parte de los convenios de colaboración entre el entonces candidato a la Gubernatura Manolo Jiménez Salinas y el Partido Acción Nacional (PAN) quienes fueron en alianza con el Partido del hoy Gobernador quien fuera postulado por el Partido Revolucionario Instituciónal (PRI).

Su relevo aun no esta definido pero se dice que ella, Esther Quintana pasara a ser parte, pero no responsable en otra área.

PATEANDO EL PESEBRE

Los que aseguran andan como chivos en cristalería haciendo corajes a diestra y siniestra son los regidores de Ciudad Frontera pues a trascendido qué existe la línea inapelable qué nadie absolutamente nadie podrá repetir en la siguiente elección.

Bueno no todo el cuerpo edilicio, los regidores SI pero la unica persona que se salva es la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú quien tiene ya más que confirmada la re elección en sus manos.

Asi qué aquellos que hoy cobran como regidores vayan empezando a cocinar de nueva con aceite del Oxxo pues la manteca, esta demasiado cara.

ACCIONES PARA LA LIMPIEZA EN CD FRONTERA

Sara Irma Pérez Cantú alcaldesa de Ciudad Frontera encabezó la entrega de tambos para basura a colonos de la colonia Guadalupe Borja, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la limpieza, el orden y el cuidado del entorno en las colonias.

La entrega se realizó sobre la calle Héroes de Nacozari y fue coordinada por el Departamento de Ecología, con la participación de representantes de GREENBRIER GIMSA, REGIOPYTSA, integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos del sector.

Sari Pérez destacó que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida y que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones que faciliten a las familias el manejo adecuado de sus residuos