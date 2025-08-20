La rifa del tigre

El que no sabe si reír o llorar es el sub secretario de Gobierno en la región Centro de Coahuila Sergio Armando Sisbeles Alvarado quien por órdenes directas del Gobernador Manolo Jiménez Salinas se hizo acreedor literalmente del premio de la rifa, de un tigre.

Y es que antier un grupo de colonos Castañenses se apersonaron con el jefe del ejecutivo Coahuilense a quien le pidieron su intervención para subsanar diversas carencias en materia de servicios primarios que tienen sus colonias.

Y aunque de todos es conocido, según se dice que dicho movimiento no es de mutuo propio, es decir no hay una persona ahí concretamente que tenga una problemática en específico, más bien se dice es gente manipulada políticamente para desestabilizar la presente administración Municipal.

Y aunque hay mucha grilla de dónde cortar, el Gober ni tarde ni perezoso se puso del lado de los "manifestantes" con quienes se comprometió hacer una revisión del tema y tomar cartas en el asunto para darles pronta solución.

Y justo en ese momento cuando se compromete, volteó y vio a su diestra a Sisbeles Alvarado a quien rápidamente encomendó acompañar a los ciudadanos para verificar todo y apoyarlos de una manera pronta y eficiente.

Sisbeles, fie soldado del Gobernador asumió la encomienda y se comprometió a acudir de inmediato para ver la situación.

CUMPLE SARI A CIUDADANOS

Con el firme compromiso de cumplir no solo sus propias promesas, sino además apoyar a saldar los adeudos en materia de infraestructura social y urbana la alcaldesa de Ciudad Frontera Sara Irma Pérez Cantú sigue ejerciendo presupuesto para la ejecución de obras.

Sara Irma siendo honesta y cumpliendo a cabalidad su compromiso con la calidad de vida en las colonias de Frontera, la alcaldesa puso en marcha la obra de reposición y cambio de diámetro de la red de agua potable en la colonia Guadalupe Borja.

Este proyecto, realizado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, beneficiará directamente a más de mil habitantes con una inversión de 757 mil pesos para la colocación de 236 metros lineales de tubería.

Con una inversión de 757 millones de pesos y con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas la alcaldesa de la ciudad del riel, le sigue cumpliendo a la ciudadanía quien constata con sus propios ojos que el municipio avanza con orden y con rumbo.

EXIJE THEO ESTÍMULOS FISCALES A GOBIERNO FEDERAL

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el Diputado Federal Theodoros Kalionchiz presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a crear un programa de reactivación económica que permita instrumentar incentivos fiscales, con el objetivo de impulsar inversiones y fomentar la competitividad económica en México.

El legislador de Acción Nacional destacó que nuestro país requiere urgentemente aumentar los estímulos fiscales para atraer mayores inversiones y mejorar las condiciones económicas del país.

"Lo que se necesita es trabajar en la coordinación entre las diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Economía, a fin de implementar urgentemente un paquete de estímulos va económica y la generación de fuentes de empleo", subrayó Kalionchiz.

El diputado coahuilense enfatizó que la competitividad económica en México enfrenta desafíos importantes que deben atenderse desde el Gobierno Federal para lograr un crecimiento económico equitativo y sostenible.

Señaló que la implementación de políticas públicas adecuadas, junto con inversiones en infraestructura y educación, permitirá generar oportunidades de desarrollo y fortalecimiento económico.

Kalionchiz reiteró la urgencia de aplicar estos incentivos fiscales ante el panorama económico global, recordando que el cierre de empresas ha afectado a cientos de coahuilenses, generando desempleo y afectaciones económicas que requieren atención inmediata.