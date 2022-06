DURO Y TUPIDO

Quien no tuvo empacho en dar a la luz pública los pecados o las deficiencias del gobierno federal, fue el Senador Ricardo Monreal, quien ante el líder nacional de Morena, Mario Delgado y ante la presencia del subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que se debe trabajar mucho en materia de seguridad en nuestro país.

Durante el evento de la 4T realizado en el municipio de Francisco I Madero, ante la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Monreal Ávila insistió en que su partido debe garantizar piso parejo y cumplir la filosofía de Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Los mal pensados aseguran que fueron muchos, pero muchos los que estaban en el presidium quienes no sintieron lo duro si no lo tupido.

MEJORA DIF COAHUILA CALIDAD DE VIDA A ADULTOS MAYORES

A través de los 84 Centros Comunitarios y Comedores de las Personas Adultas Mayores, el DIF Coahuila brinda atención integral a 4 mil 800 beneficiarias y beneficiarios de este programa, informó Marcela Gorgón Carrillo, Presidenta Honoraria del DIF Estatal.

Indicó que además de brindar alimentos de calidad en dichos centros, también se otorgan apoyos de salud física y emocional, así como de orientación alimenticia y actividades recreativas diseñadas para este sector de la población.

“En nuestros centros, las y los adultos mayores reciben, además de un servicio alimentario de calidad, la oportunidad de socializar, sentirse incluidos y reconocidos por la gran labor que realizaron durante toda su vida a favor de sus familias y de nuestro estado”, resaltó.

Gorgón Carrillo destacó que para el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, garantizar el acceso de las personas adultas mayores a sus derechos y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida, es una prioridad.

“Cada adulto mayor que asiste a nuestros comedores tiene una labor de seguimiento. Contamos con el apoyo de ‘madrinas’ y ‘padrinos’ que constantemente les visitan para conocer sus necesidades y gestionar la solución a las mismas”, agregó.

Gracias a este trabajo en conjunto, en el que también participan los Sistemas DIF Municipales, se realizan periódicamente acciones de monitoreo del estado de salud de las y los beneficiarios, y se gestionan estudios médicos, medicamentos, aparatos funcionales y servicios de salud emocional.

PRI, MÁS FORTALECIDO QUE NUNCA

Brincando en un pie de puritita emoción, anda el primer priísta de Coahuila y que la postre gobierna esa entidad, nos referimos a Miguel Ángel Riquelme Solis quien ayer demostró el músculo fortalecido de su partido el cual vale la pena decir, lució muy pero muy fortalecido y en forma.

“Los tiempos del PRI los mueve el partido, nadie viene a decirnos cómo ni dónde”, fue el claro mensaje que pronunció el Gobernador Miguel Riquelme en el Consejo Político Estatal del tricolor, celebrado en el Parque Las Maravillas y ante la presencia del líder nacional de su partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Ante la sucesión que viene para Coahuila, el mandatario estatal reiteró que “nadie nos va a dictar los tiempos”. Aseguró que una vez que el tricolor defina a su candidato o candidata, todo el partido se sumará para impulsar a su abanderado.

De pasada, el mandatario estatal dijo que la fuerza territorial del PRI se encuentra lista para renovar sus consejos políticos estatales y municipales rumbo a la elección del 202