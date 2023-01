MUY FRAGMENTADA

Quien de plano se está dedicando a tratar de juntar lo despedazado pero con muy mala fortuna es el hoy candidato del Partido del Partido del Trabajo (PT) Ricardo Mejía Berdeja quien poco a poco ve como su otrora equipazo ha quedado reducido a cenizas.

La verdad sea dicha si alguien hubiera diseñado una estrategia para ir desinflando las posibilidades de que Mejía Berdeja llegará a ser candidato de Morena primero y un contendientes de peligro la verdad sea dicha no lo hubiera salido tan perfecta tal y como hoy está ocurriendo.

Y es que la llamada Policía Acapulqueño empezó su trabajo de grilla e integración de equipo al revés, es decir inicio su grilla en el interior de Coahuila y no dentro de Palacio Nacional y con su principal inquilino que es quien decide las candidaturas

Otro tropezón de Ricardo fue el no acercarse a la dirigencia Nacional de Morena partido que hace y dice lo que decide el inquilino de Palacio Nacional, es decir el presidente de la República de quien hoy por cierto está más que distanciado.

Hoy por eso lo repito Ricardo Mejía Berdeja no le queda más remedio que tratar de armar como rompecabezas a un equipo que quedó fragmentado por su decisión personal y no de equipo de unirse al PT partido que lo usa solo para que le lleve votos y no perder registro solamente pues saben que jamás llegarán a ganar a través de las urnas.

Antier uno de sus principales aliados Jorge Luis Morán quien no era del partido en el poder nacional, o sea Morena se deslindó de él y dijo que él se alejaba del proyecto de Mejía Berdeja y reconoce no solo las encuestas que dieron ventaja a Armando Guadiana y así mismo dio el reconocimiento al liderazgo de AMLO y la 4T.

En suma poco a poco Ricardo Mejía Berdeja ve como poco a poco se sigue quedando solo, los únicos que tienen la obligación de acompañarlo son aquellos priistas que no tienen más dónde meterse más que aferrarse a ese barco que poco a poco se sigue hundiendo.

SE SUBE A LAS SILLAS VOLADORAS

Quien se sintió con las chanclas bien puestas para salir y buscar una candidatura a una Diputación local es la regidora del ayuntamiento de Monclova Edith Hernández.

La joven mujer que dicen está más que empoderada en el Ayuntamiento local solicito licencia a sus funciones para salir en busca de esa aventura política de la cual sabemos estar en chino que lo logré, bueno candidata tal vez si lo logré pues dicen tiene buen padrino pero de que pueda sacarla a través del voto pues es otra historia.

Edith Hernández es hija del doctor Juan Antonio Hernández panista de hueso colorado oriundo de la colonia Progreso con gran ascendencia en ese sector.

Aunado a ello es una familia la Hernández muy grande y muy activa en las lides políticas son embargo eso no le bastó a su padre ganar la presidencia de Monclova la cual busco por Acción Nacional frente al priísta Fernando de la Fuente quien le ganó y de calle.

Hoy está niña, que dicen tiene su "genio" estará buscando una Diputación local, al respecto seguiremos informando.