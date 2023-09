Ni como decir lo contrario

A quien definitivamente nadie extraña en las épocas de Otoño e Invierno es al Gerente General del Sistema de Agua y Saneamiento Eduardo Campos Villarreal pues el vital elemento no es tan usado como en las épocas de primavera y Verano.

Pero si somos realistas pero sobre todo honestos podemos reconocer que a diferencia de otros años este que está a punto de terminar o sea el 2023 que tuvo unos calorones de los buenos y con sequías de pronósticos reservados fue una temporada que fue definitivamente controlada en los temas relacionados con la distribución del vital elemento.

Fueron sin duda una temporada de harto calor pero la capacidad del SIMAS su equipo, desde el que Dirige la dependencia hasta el que hace hoyos para reparar o conectar fue de vital importancia para que los Monclovenses después de muchos años de vernos con graves problemas hoy parece que eso quedó en el olvido

La verdad sea dicha los pronósticos no auguraban nada bueno por las sequías que azotaron no solo nuestra región, si no el país y el mundo entero, sin embargo el sistema optó por hacer una buena división de la distribución por sectores y aunque el agua no está directa de las tomas las 24 horas de día tenemos el suficiente tiempo para llenar nuestros almacenamientos y no andar batallando.

Hoy quedó demostrado el buen tino que tuvieron hace ya algunos años quienes eligieron a este joven que a pesar de su corta edad ha demostrado y sigue demostrando que tiene la suficiente capacidad para dirigir está y cualquier empresa y eso los Monclovenses lo seguiremos reconociendo.

MUCHOS QUISIERAN

Quienes conocemos a la líder Estatal del PAN en Coahuila la guapa Elisa Maldonado y al jefe de Prensa del Ayuntamiento de Monclova Alfonso Garza sabemos de su madurez esa que los llevó a hacerlos novios, después pareja y posteriormente Matrimonio, ese mismo vínculo que fue disuelto de común acuerdo y en los mejores términos que muchos ya quisieran .

Y es que esa joven pareja hoy cada quien desde su trinchera siguen trabajando en común acuerdo para beneficio de la colectividad Coahuilense, insisto cada uno desde su perspectiva.

Y es que recientemente hay quienes han tratado de Hacer ver que ambos tienen diferente ópticas de las políticas locales, y creamelo conociendolos sabemos de antemano que son jóvenes con capacidad intelectual de sobre llevar lo personal y seguir desde otros planos profesionales seguir trabajando en mismos objetivos.

Que decir de la política ambos se conocieron en un instituto político en el cual siguen militando y que dudo mucho que la grilla, la cizaña y la intriga pueda penetrar esa fortaleza y madurez de la cual ambos gozan.

Así que para aquellos que piensan que la división entre ellos puede ser cosa fácil pues pueden desde ya voltear hacia otra parte pues difícilmente lograr dichos objetivos

SE VA ALCOCER

Será este fin de semana cuando el aún director de Seguridad Pública de Monclova Raúl Alcocer se retire del cargo que ostentó durante casi dos años.

A pesar de que su trabajo fue catalogado por la sociedad como bueno además de serio y durante esos casi dos años se mantuvo la ciudad en relativa calma será relevado del cargo aún no se saben los motivos ni quién será su sucesor.

Desde hace meses fue el mismo alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado quien dejó entrever dicho movimiento y fue ayer cuando el aún director confirmó su salida de la dirección.

La verdad sea dicha hay muchas especulaciones al respecto pero sabemos bien que ambos alcalde y director son amigos compadres desde hace ya más de 20 años y no dudamos que la salida de Raúl Alcocer se diera en buenos términos pues no creemos que la amistad de ambos no puede quedar en el olvido por terceras personas, en caso de que existiera tal motivo, obviamente.