No hagan olas

Si algo le ha hecho daño no solo a Monclova a Coahuila y al país entero es la facilidad con la que mucha gente hace chismes causando no solo desinformación si no además angustia y estrés entre la población.

Esto viene a colación luego de que desde ayer por estrategia de sehurodad acordada entre los tres niveles de Gobierno se dió inicio a un operativo para hacer presencia en la región centro de Coahuila y específicamente en colonias consideradas como conflictivas.

Las unidades de la Marina, de Seguridad Pública Estatal y policía municipal basto para que la rumorologia hiciera acto de presencia e iniciarán los chismes sobre balaceras, mantas con amenazas y ejecutados que nunca existieron empezarán a correr como reguero de pólvora.

La verdad es que el convenio signado entre Federación, Estado y Municipio tiene como única finalidad en hacer presencia en diversas colonias para inhibir probables actos vandálicos, es decir solo de prevención a los delitos y punto, no hay más.

SACANDO LA CASTA

Conocedor desde hace casi 30 años de la estructura territorial priísta, de haber trabajado de la mano con las y los líderes priistas en su casa, calle y colonia le ha servido al abogado y Notario Público Antonio Juaristi Alemán ganarse a pulso el cariño y respeto de la militancia tricolor a las cual ahora.

En esta ocasión el buen Toño como cariñosamente le dicen salió a pedir por vez primera un favor para el, bueno para su esposa Paty Cardona quien buscará la diputación Federal por.el distrito 02 con sede en San Pedro Coahuila.

En esta semana Antonio Juaristi fue visto en varios municipios de la región acompañado de su esposa Alma Patricia pareja que me consta ha trabajado incansablemente en favor del PRI en muchos procesos electorales.

Hoy Patricia Cardona busca ser diputada Federal propietaria pues fue suplente ya de la también guapísima Cristina Amezcua.

En esta gira de amarres tanto Toño como Paty han visto como lo que siembras, cosechas y creanmelo ambos han siido recibidos con mucho cariño por la población.

La casta política de Toño la está sacando en cable de su esposa y está dejando en claro que ambos son Institucionales y soldados del PRI y con lealtad a prueba de todo, y eso hay que aplaudirselos, ya pocos muy pocos con ese temple partidista.

LANZA PRI CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE ALCALDES

El PRI Coahuila emitió la convocatoria para las alcaldías con miras a conformar un gran frente ciudadano que permita arrasar en el próximo proceso electoral, afirmó Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del organismo político.

"Estamos construyendo un gran frente ciudadano, vamos a cuidar a Coahuila este 2024 de la mano con la gente, nuestro mayor orgullo sin duda es el trabajo que realiza el gobernador Manolo Jiménez Salinas", expuso Carlos Robles.

La noche de este martes 30, en el Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila emitió la convocatoria de selección de candidatos a alcaldes para este proceso electoral 2024 en 31 municipios del estado, y tal como lo señala el convenio serán cuatro municipios donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) siglará cuatro candidaturas y el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) siglará tres candidaturas.

Carlos Robles Loustaunau explicó que la convocatoria atiende los principios de paridad que marca la normatividad vigente del estado de Coahuila, y señala los requisitos que habrán de cumplir cada uno de los aspirantes para llevar a cabo su registro dentro del partido.

"El registro será el próximo día 10 de febrero en cada uno de los municipios que marca la convocatoria", expresó el presidente estatal del PRI, "se estarán recibiendo por el órgano auxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos en cada uno de los municipios.