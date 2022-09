NO SORPRENDE A NADIE

La recolecta que hace Ricardo Mejia Berdeja de ex figuras de otros partidos políticos a su proyecto no solo no causa el impacto que el estaba esperando si no que no por el contrario sigue allegandose oscuros personajes que lejos de sumar le están restando.

Está semana que recién terminó el ex oriundo de Torreón pero adoptado Guerrerense mostró una foto en redes sociales en dónde haciendo gala se la presunción muestra a quienes se están sumando a sus trabajos proselitistas a diferentes figuras.

Está ocasión mostró una gráfica en dónde está saludando en señal de recepción a su equipo al Monclovense y ex panista Ariel Vengas.

Ariel quien fuera dos veces regidor, una vez diputado local /y su familia toda sin excepción empleados de diferentes ayuntamientos deja al ex partido de sus amores el PAN.

Pero muy a pesar del espectáculo publicitario que tratan de hacer al allegarse al ex panista lejos de ayudarle puede llegar a causarle división pues de todos es sabido que la presencia de Ariel va incomodar a muchos que saben y conocen la forma en que este se conduce.

Ariel Venegas quien hasta hace unos días era una especie de Gurú albiazul además de Consejero Estatal es de los tipos que siempre tienen la razón y hay de aquel que se atreva a contradecirlo.

Al final de cuentas hay más gente que coincide que quien salió ganador al quitarse de encima a este sujeto es el mismo PAN.

GUERRA DE CABALLOS

La que resultó una verdadera pasarela política cómo cada 7 años fue la Cabalgata de Sabinas Coahuila la cual es vista por Miles de gente y que como cada 7 años en períodos pre electorales aprovechan cualquier cantidad de calenturientos para mostrar sus fuerzas políticas.

Y en esta ocasión no fue la excepción pues los bandos del PRI y de Morena midieron sus fuerzas convocando a sus huestes a hacer acto de presencia y mostrar a la población su músculo.

Siendo honestos y sin temor a equivocarnos en esta ocasión el tumulto más equipado, más organizado y con más participación fue el que llevo Manolo Jiménez quien fue acompañado por cientos y cientos jinetes quienes lo acompañaron varios kilómetros haciendo que el contingente luciera su capacidad de convocatoria.

Por parte de Morena, Ricardo Mejia Berdeja hizo acto de presencia y derroche de camiones trailers a los cuales atiborro de simpatizantes quienes trataban inútilmente de opacar a los simpatizantes priistas pero sin duda aquello fue una verdadera pasarela.

En lo que si la mayor parte de los asistentes coinciden es en que uno de los personajes más aplaudidos y consentidos en dicho evento fue Lico Quintanilla a quien la población hasta fila hacia para poder saludarlo, e incluso cuando alcaldes, diputados y otros se fueron a departir en restaurantes, Lico optó por quedarse entre la población asistente para convivir con todos, no lo pierdan de vista.