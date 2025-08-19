Orejas y rabo

Si el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas fuera torero el día de ayer durante su gira por la región Centro hubiera sido declarada una faena triunfal y fácilmente se hubiera ganado las orejas y el rabo por su valiosa participación en los distintos municipios que participó.

El jefe del ejecutivo Coahuilense llegó a medio día a Monclova en dónde primero que nada se dió un buen baño de pueblo pues los invitados que llegaron por docenas abarrotaron las instalaciones de la Ciudad Deportiva Bora Leticia Rocha en dónde Manolo Jiménez se dió el tiempos necesario para dejarse apapachar por los Monclovenses y absolutamente nadie se fue sin llevarse su respectiva selfie con el "Gober"

Ahí Jiménez Salinas entrego a los deportistas prácticamente unas nuevas instalaciones las cuales con una inversión entre Estado y Municipio lograron remozar dichas instalaciones.

Desde hoy cientos de usuarios de este centro deportivo tendrás mejores condiciones para hacer ejercicio, mantenerse en forma y lograr una sana convivencia entre familias que diariamente visitan dicho lugar.

PRIMERO QUE NADA LA SEGURIDAD

En la agenda de trabajo durante la visita del mandatario Coahuilense Manolo Jiménez Salinas no podía dejar a un lado uno de los temas más álgidos del País como lo es la seguridad en dónde el jefe del ejecutivo revisó personalmente la instalación y operación de los nuevos centro de Control y Comando C2.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguro que ya inició con la instalación de cámaras de videovigilancia en la Región Centro del Estado, como parte del programa de fortalecimiento en materia de seguridad.

Durante su visita realizó un recorrido por el C2 de Monclova, señaló que este centro será el primero organizado en coordinación por todos los municipios de una sola región, lo que permitirá mayor eficacia en la atención a la ciudadanía.

El jefe del ejecutivo Coahuilense destacó que además de contar con sistemas municipales, los Municipios trabajarán juntos para garantizar una mejor calidad y mayor capacidad de respuesta.

Jiménez Salinas comento que se construirá el C2 de la Región Centro-Desierto, con apoyo directo del Estado, lo que permitirá extender el alcance de la tecnología de vigilancia.

Dejo en claro que el próximo año concluirán al cien por ciento los cuarteles, arcos de seguridad y el sistema de inteligencia con videovigilancia en todo el estado.

AIRES DE GUERRA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de "todos los mecanismos necesarios" para garantizar la soberanía del país. Ha sido la respuesta al despliegue, cerca de las costas venezolanas, de tres destructores, aviones y submarinos de Estados Unidos para el combate del narcotráfico, una decisión de Donald Trump cargada de graves acusaciones. Washington sostiene que Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles y ha duplicado el precio por su recompensa a 50 millones de dólares.

Milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro en un encuentro político televisado con los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en las zonas exteriores del Teatro Teresa Carreño. "Y además, vamos a seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país", prometió.

Al hacer estas afirmaciones, frente toda la dirigencia nacional chavista, Maduro preguntó al auditorio: "¿Quién de ustedes es miliciano?" Más de la mitad de la concurrencia alzó la mano. "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo en medio de aplausos. "¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!", agregó.

Hace dos semanas, Trump ordenó al Pentágono utilizar las fuerzas armadas para hacer cumplir la ley a los carteles extranjeros de narcotraficantes. La orden emitida por el republicano el 8 de agosto proporcionaba una base oficial para emprender operaciones militares directas contra estos grupos en territorio extranjero y en las aguas territoriales correspondientes. (Alfonso Moleiro / El País).