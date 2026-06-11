Con el ojo cuadrado y los dientes rechinando de puritiro ardor se quedaron algunos revoltosos del Partido del Trabajo (PT) y Morena al ver mas tristeza que coraje como la autoridad o árbitro oficial de la elección del pasadp domingo 7 de junio entrego ya las actas de mayoría a quienes resultaron electos por la mayoría ciudadana.

Desde ayer Cristina Amezcua, Esra Cavazos y el mentado Gachupin recibieron por parte del Instituto Estatal Electoral de Coahuila (IEEC) las actas de mayoría.

Con esto y pese a la gritadera y el cubetazo de agua a lumbre que pretendían iniciar los ahora desamparados de Morena y del PT no tienen mas remedio que sentarse en una esquina a ver pasar a los triunfadores.

Aun y con el fallido escándalo que Ricardo Mejia Berdeja diputado federal apodado el "Therian"intentó hacer en las oficinas electorales de nada le sirvió pues los Coahuilenses apostamos por la seguridad y la paz en nuestro Territorio y eso no lo hab entendido, por eso pierden.

Siendo asi las cosas desde antier mismo Coahuila tiene ya nuevos Diputados electos los cuales serán llamados en unos meses más a tomar la protesta de ley.

Bien reza el dicho de que "palo dado, ni Dios lo quita" los Peteistas y Morenos no tienen más remedio que hacer "de tripas, corazón" y esperar los próximos comicios, los cuales seguramente perderán si no unifican criterios, se ponen metas y se organizan, y no soll dedican su tiempo a la denostación y a la grilla barata, espero que el tiempo les ayude a reflexionar para que realmente conformen un bloque de oposición y no solo un grupusculo de resentidos sociales.

NO LE FALLO EL ANALISIS

La que debe de recibir un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Harvard es la dioutada local Guadalupe Oyervides, quien sin título en Psicología asegura que los hermanos Flores Guerra oriundos de Muzquiz Coahuila, no estan bien de la maceta, o ses qué el agua no les llega al tinaco.

Y aunque la Monclovense no lo dijo en esos términos quiénes conocemos a los hermanos Tania y Tony Flores Guerra sabemos que en términos mundanos, coloquiales y de raza, es lo que realmente quiso decir.

Y es que sin lls títulos de psicóloga, terapeuta u otras cosas relacionadas con el comportamiento humano, así con solo una mirada de lo que diariamente hacen y actuan cualquier persona llega a esas conclusiones.

La guapa diputada Monclovense dijo que no es para nada normal el comportamiento de ambos personajes y la verdad sea dicha, ni se equivoco ni un centímetro en sus aseveraciones.

Nadie sabe a ciencia Cierta si se emborracharon de poder, usan alguna sustancia prohibida, andan ebrios o simple y sencillamente son arranques de juniors consentidos.

En menos de un mes ambos han protagonizado pleitos, ordenes de detención, peleas, videos insultando a todo mundo, violentado la ley, insultando policías, amenazando y otras linduras qué ambos personajes han protagonizado.

Asi que aunque les molesto, les indigno y Hasta seguramente hicieron berrinche familiar (para variar un poco) por los comentarios de Lupita Oyervides sepanse qué la Monclovense no se equivoco en absolutamente : NADA

SARAPE PISOTEADO

Quienes ni han asomado la cabeza y siguen " sordeandose" son los integrantes del llamado Grupo Político "El Sarape" todos ellos vecinos de Ciudad Frontera.

Y es que desde hace dos o tres años este grupusculo que tiene como integrantes a cada fichita que pa que les cuento, alardeaban que ellos eran la neta del planeta, la punta del tren, los reyes del mambo, y que tenían controlado el rielero municipio, Políticamente hablando.

Despues de estar ma.. y ma.... Les dieron la oportunidad de escoger de entre ellos un suplente para integrar la formula junto al mentado Gachupin.

Y andele que fue uno de los "cerebros" de ese grupo quien fue ungido como suplente: Pepe Cerda quien gozaba (según el) del cariño y apoyo de los Fronterenses y representaba la mejor opción para dicha formula.

Con decirles que ya se sentia diputado suplente y con la puerta abierta para llegar a ser el sucesor de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pues traían "con queso".

Un dia después de la elección se supo la verdad, el Gachupin no alcanzó la mayoría en dicho municipio, y aunque ahi sé perdió por muy pocos votos, derrota es derrota y aunque ellos traen sus cuentas, es claro que lo único que lograron fue quedar mal ante el primer priista de Coahuila, ante el mentado Gachupin y ante los priistas quienes dieron cuenta que dicho grupusculo y sus integrantes, son puro pico, o cono dicen puro "pajaro con prominentes glúteos" y conste lo digo elegantemente para no llamarlos "Pajaros Nalgones'.