Quieren ganar en la mesa lo que no pudieron con votos

Ganar en la mesa legal , con chismes, dimes y diretes lo que no pudieron ganar con votos parece ser la encomienda de la dirigencia Nacional de Morena.

Y es que el Partido en el poder Nacional tal parece que me urge que los jueces y magistrados a "modo" tengan en sus manos esas impugnaciones par poder "trabajar" a sus propios empleados y aliados.

No hay nada mas penoso para los Coahuilenses el ver como un Partido sin dirigencia, ni estrategia ni organización quiera arrebatar un triunfo solo por el hecho de haber perdido.

Morena tal parece su unica estrategia es la de hacer escándalos, denuncias y problemas cuando los resultados no les favorecen y Coahuila esta demostrando que esa metodología ya esta en marcha.

No fueron capaces de trabajar a ras de suelo con la población votante, con los electores por eso eñ rechazo de los Coahuilenses a esa política y hoy quieren a toda costa opacar la fiesta civica y democrática que tuvimos los Coahuilenses el pasado domingo 7 de junio.

Con toda la desverguenza en la cara la dirigencia Nacional de Morena pretende imponer en nuestra entidad la ley de ellos, la de manipulación de resultados mediante impugnaciones infantiles, Morena pretende judicializar un resultado que no pudo controlar y menos ganar con votos, que vergüenza señores.

LADO HUMANO

Tan pronto se percató de que los nubarrones anticipaban una fuerte tormenta cuando la alcaldesa de Ciudad Frontera puso a todo su equipo, a todos sin excepción a trabajar y estar alerta.

Fue así como la Tormenta qué efectivamente trajo severos daños e inundaciones tuvo mediáticamente un impacto mucho menos grave del que se pudo haber tenido.

El resultado de un operativo inmediato fue capaz de apoyar s decenas de hogares inundados, arrastre de Vehículos varados, y cientos de apoyos a personas que así lo requerían.

Fue justo por la Mañana cuando Sara Irma Pérez Cantú alcaldesa de la ciudad del riel puso en marcha todos los protocolos de protección a la ciudadanía y el resultado fue tan efectivo qué ni los torrenciales aguaceros, eñ desbordamiento del arroyo Frontera hicieron que los resultados fueran funestos, pues no se reportaron afortunadamente víctimas mortales en dicho fenómeno natural.

AGUA AL TINACO

El que aseguran anda ya divagando, hablando solo y pateando un bote a la orilla de la carretera 30 es el Ex alcalde de Ciudad Frontera Roberto Piña quien asegura tuvo el descaro de decir que tiene intenciones de regresar (no lo que se llevó) si no volver a ser candidato a la alcaldía de la Ciudad wue recientemente dejo en ruinas.

Es mas dicen que nuestro personaje apodado el "Có" aquel que deambula por la ciudad desde hace añls sin rumbo fijo se topo Roba Harto Piña y le dio tanta lastima y saco una moneda y se la dio, Piña Amaya lloró emocionado por el detalle del buen "Có".

Pues bien pobre Frontera tiene que soportar que soportar las desverguenzas de Roba Harto Piña quien demuestra que no tiene una pizca de vergüenza al mencionar aunque sea broma a "desgobernar" dicha población.

Todo parece indicar que al susodicho además de no conocer la vergüenza, no le está llegando al tinaco.

ELIZA LO LOGRO : DESHIZO AL PAN

La que parece que cumplió su cometido fue la próximamente ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila Eliza Maldonado quien en tiempo record logró que en muchos años ningún partido político opositor había podido : destruir al PAN.

Será en breve cuando la dirigencia Nacional panista nombre una delegación y a un responsable a cargo del panismo Coahuilense y creanlo, esa persona que regira los destinos del PAN local no será nadie de esta entidad.

Tal pareciera tarea pero la Monclovense Elisa Maldonado cumplió su cometido, destruir al PAN Coahuila.