Rumores solo eso

Quienes pretendían sembrar la duda y la discordia entre la base trabajadora de los empleados del Gobierno de Coahuila asegurando que el actual Gobierno que preside Manolo Jiménez Salinas no tenía dinero para el pago de aguinaldos simple y sencillamente se tuvieron que tragar sus palabras.

Y es que desde ayer los empleados de todas las dependencias Estales empezaron a registrar en sus cuentas bancarias el depósito de dicha prestación laboral que está estipulada en los contratos colectivos de trabajo.

Y es que la rumorología empleada por algunas mentes perversas estaba causando inquietud entre la base trabajadora, sin embargo desde ayer pudieron dar cuenta que el Gobernador Jiménez Salinas cumplió con esa obligación laboral y punto.

DESTAPE

Fuera de todos los tiempos y aunque se quiso justificar para no ser causante de una metida de pata, el autollamado "Tigre" Ricardo Mejía Berdeja destapó, así como leé destapó en redes sociales en un vídeo a su candidato a la alcaldía de Ciudad Frontera en la persona de Javier Castillo.

Mejía Berdeja pretende así dar el golpe bajo a dos o tres Peteistas fronterenses que tienen pretensiones de ser tomados en cuenta para dicha candidatura.

Auto imponiéndose como "líder moral" del Partido del Trabajo en Coahuila, Ricardo Mejía así sin pudor alguno se da ese privilegio de poner a quien el quiera como candidato.

La verdad sea dicha la figura ya muy desgastada de Castillo será únicamente utilizada para la división del voto y ser el parteaguas entre el primer y segundo lugar, y creamelo en ninguno de esos lugares estará Javier Castillo....tiempo al tiempo.

ÚLTIMA SESIÓN

La de cabildo de este año en Monclova fue para la solicitud de licencia de la hasta hoy regidora Edith Hernández quien quiso así sacar hasta el último centavo del ayuntamiento incluyendo el aguinaldo.

El motivo de la separación de su cargo es por qué la ex Regidora oriunda de la colonia Progreso tomara posesión en poco más de quince días como diputada local.

Y aunque la mujer en mención andaba con la idea de llegar a ser líder del Congreso, cosa que jamás en su vida ocurrirá hoy le vendieron la idea de ser tomada en cuenta como líder del grupo parlamentario de PAN en el Palacio Legislativo de Coss allá en la capital de Coahuila.

A lo único que podrá aspirar la diputada, dicen los que saben, es a levantar el dedo para aprobar lo que le ordenan y parele de contar, nooo, y también cobrar sin hacer absolutamente nada.

Los más felices me cuentan son sus hoy ex compañeros ex regidores pues aseguran que no soportaban lo altanero de su personalidad y su más que evidente prepotencia, pero como dice el dicho....No tiene la culpa el indio si no que el que la hizo su..... comadre.

SIGUE SACANDO LA CASTA

Quien sin hacer tanto aspavientos sigue haciendo las cosas bien es el rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) Alfredo Oyervides Valdez quien junto a su equipo de trabajo saca la casta por muchos otros funcionarios.

Y es que déjeme le cuento que catedráticos y personal manual de esa Institución académica se pusieron la del Puebla y el disfraz de Santa Claus e hicieron felices de cientos de niños de diversas colonias.

La iniciativa del personal de esa Universidad de llevar golosinas, regalos, pastel entre muchas otras cosas fue apoyada por Oyervides Valdez y creanlo en las colonias visitadas quedaron más que agradecidos por ese gesto.

El rector de la UTR y los trabajadores se coordinaron minuciosamente y con calidad y calidez apoyaron en todo la organización para que los eventos simple y sencillamente fueran inolvidables... enhorabuena!!!!.