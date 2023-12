Se reúne manolo con legisladores electos

Fue el salón Municipalidades del Edificio del Gobierno de Coahuila donde el Gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con los diputados electos quienes por mayoría ganaron una posición en el Palacio Legislativo de Coss allá en la capital del Estado.

En la reunión donde acudieron todos los próximos legisladores locales entablaron diálogo con el mandatario Coahuilense.

Y como en política todo son señales cabe destacar que en la foto oficial del mandatario Coahuilense y los legisladores fueron acomodados a su diestra fue colocado Carlos Robles Lastenau y a su siniestra Luz Elena Morales de dicha pareja saldrá quien presida ey dirija los trabajos de la próxima legislatura y aunque se dice que Robles Lastenau es uno de los hombres más cercanos al Gobernador hay quienes aseguran que será una mujer quien sea la mandamás del Palacio de Coss, espero pues para saber.

LE QUEDO GRANDE LA FOTO

La que de plano necesita con urgencia una buena lustrada aunque sea con "Cera del Oso" es la diputada local Edith Hernández Sillas quien simple y sencillamente no brilla, no luce, no destaca.

Resulta que la otrora empoderada ex regidora acostumbrada a hacer lo que le venía en gana, andaba empoderada presumiendo que sería ella la coordinadora de.la Fracción parlamentaria de los legisladores panistas, pero tal y como todo mundo esperaba la designación recayó en Gerardo Aguado "Quillo" quien además de experiencia tiene la capacidad política que dicho cargo requiere.

Cuentan que Edith hizo el berrinche mayúsculo cuando supo que obviamente no sería ella coordinadora y hasta al ex alcalde Alfredo Paredes trato de engasar para que fuera el líder parlamentario, sin embargo "Pello" Paredes solo le siguió la corriente pues le sabe a la grilla y sabe alinearse ante las órdenes.

Acostumbrada primero a la grilla de barrio allá por la colonia Las Flores dónde nació la hija del doctor Juan Antonio Hernández andaba tan empoderada después de ser regidora que pensó hacer en el Congreso lo que hacía en el Cabildo, o sea lo que le pegaba la gana.

Sin embargo la jovencita debe de aprenderé que allá se va a trabajar, a legislar y conciliar, hacer política pues y nasara entre puro tiburón y no hay más remedio que aprender o simple y sencillamente seguirá haciendo los "osos" que tiene acostumbrados hacer o seguirá como hasta hoy , sola, solita y sola.

SUPERVISA RECTOR OBRAS EN INSTITUTO

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, supervisó las obras que se desarrollan en el área posterior del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), ubicado en lo que anteriormente era la Escuela Superior de Música, y que desde el mes de octubre inició operaciones en este edificio ubicado al sur de la ciudad.

El ILE depende de la Coordinación General de Relaciones Internacionales y ofrece dos programas educativos, el Bachillerato Bilingüe y la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, su labor principal consiste en promover el desarrollo de competencias lingüísticas y sociales para facilitar la interacción de los sectores productivos, educativos y sociales del estado en el mundo global.

La subcoordinadora del ILE, Marisol Fernández Zetina, ofreció un recorrido por las instalaciones y comentó que en el edificio principal se encuentran las oficinas administrativas y se imparten las clases de Licenciatura, mientras que, en el posterior se imparten las del Bachillerato Bilingüe, tiene una población de 150 estudiantes.

Por otro lado, en el tercer edificio del inmueble, estará ubicado el Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica (CIICYT), para ello, el lugar se encuentra en remodelación.